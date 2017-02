Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь

Благодарственное письмо пришло в адрес Приморской картинной галереи из Государственной Третьяковской галереи, где, как известно, с начала сентября до конца января в рамках проекта «Золотая карта России» проходила выставка живописи и графики XVIII–XX веков из фондов Приморской картинной галереи.

В письме говорится, что за время работы выставки ее посетило без малого 100 тысяч человек. Это весьма впечатляющая цифра даже для галереи уровня Третьяковки, тем более если учесть, что вниманию посетителей предлагались картины из фондов не самого известного в мире музея… Кстати, наша выставка поразила даже светскую львицу Ксению Собчак, которая так впечатлилась представленными на ней картинами, что написала об этом в своем Инстаграме.

Сейчас работы возвратились во Владивосток, а в залах картинной галереи готовится реэкспозиция: живопись и графика, по которым постоянные посетители галереи успели уже соскучиться, будут представлены в новом интересном формате.

Напомним, что в то время, когда best of best (лучшее из лучшего, пер. с англ.) из наших фондов экспонировалось в Москве, во Владивостоке работала выставка «Городской романс» из собрания Третьяковской галереи, причем специально в наш город – и только! – были привезены такие шедевры, как «Снегурочка» Васнецова и «Сокольники. Осень» Левитана.

За пять месяцев работы выставки во Владивостоке ее посетили, как сообщили в пресс-службе Приморской картинной галереи, более 16 тысяч человек, что для нас тоже весьма солидная цифра. В дни бесплатного посещения, а они пришлись, напомним, на разгар зимы и холодов, на улице перед входом в Приморскую картинную галерею стояла даже солидная очередь.