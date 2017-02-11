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Чтобы все пули летели мимо…

Воинов-интернационалистов благодарят за службу в горячих точках
Чтобы все пули летели мимо…

Владивосток вместе со всей Россией отметил День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Торжественный митинг, организованный администрацией Владивостока при содействии краевого военкомата и общественных организаций, прошел в городском парке Победы.

Десятки горожан, военнослужащие и представители силовых структур, ветераны локальных войн и военных конфликтов собрались у мемориала погибшим приморцам. Немало жителей Владивостока за последние десятилетия участвовали в различных боевых операциях на территории Кореи, Венгрии, Вьетнама, Анголы, Бангладеш, Мозамбика, Египта, Чехословакии, Афганистана. Кто-то защищал Даманский или выполнял служебный долг в миротворческих операциях на территории бывших союзных республик, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии. Есть и те, кто недавно участвовал в боях в горячих точках на Северном Кавказе или находился в рамках миссии ООН в Югославии и ряде других стран.

С 20 сентября 2015 года и по сей день военнослужащие воздушно-космических сил, военно-морского флота, сухопутных войск, войск противовоздушной обороны, воздушно-десантных войск и морской пехоты задействованы в антитеррористической операции в Сирии. Можно не сомневаться, что среди них есть и наши земляки, чьи имена мы узнаем позднее.

Перед собравшимися выступил заместитель главы администрации города Александр Юров:

– 15 февраля – очень важный день в жизни россиян. Он не случайно выбран датой чествования всех воинов-интернационалистов и днем памяти и скорби по погибшим солдатам и офицерам. Именно в этот день завершилась девятилетняя война в Республике Афганистан, унесшая жизни почти 15 тысяч человек. В этот день в 1989 году последним из состава ограниченного контингента советских войск мост Дружбы на реке Пяндж пересек командующий 40-й армией генерал Борис Громов.

Выполняя международные обязательства, взятые СССР и РФ по оказанию военной помощи дружественным странам, 1,5 миллиона военнослужащих воевали в 30 с лишним конфликтах за пределами Отечества, 25 тысяч человек погибли. Их подвиг и героизм навечно вписан в историю нашей Родины. Они служат ярким примером патриотического воспитания молодежи Владивостока. Ведь честь, доблесть, боевое братство, верность присяге при любых обстоятельствах всегда были и есть отличительной особенностью воинов-интернационалистов. Важно сохранить эту память, привить молодому поколению чувство патриотизма и гордости за нашу страну. Не сомневаюсь, что Россия и дальше будет под надежной защитой ее воинов. От всей души желаю всем ветеранам боевых действий крепкого здоровья и силы духа, счастья вам и вашим семьям, а всем нам – мирного неба над головой. Спасибо вам за службу!

Полковник Сливинский по поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу вручил ведомственные медали «За заслуги по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества» председателю городского Совета ветеранов полковнику Сергею Кондратенко и журналисту Андрею Островскому. Именно они выступили инициаторами и редакторами четырех Книг памяти Приморского края, которые с 1999 года издавала газета «Владивосток». Это издание стало первой в России региональной Книгой памяти. Сейчас такие же книги выпущены по всей стране.

Митинг завершился минутой молчания под удары ленинградского метронома, возложением венков и цветов к памятнику нашим землякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах.

– Участники боевых действий в Афгане, Чечне и других местах каждый год собираются возле этого мемориального комплекса в парке Победы города воинской славы, – отметил Сергей Кондратенко, сам прошедший вместе с полком морской пехоты ТОФ через смертельные бои в Грозном. – К сожалению, уходят из жизни ветераны Великой Отечественной войны, сейчас во Владивостоке в живых осталось менее 500 человек. И мы не забываем, что около двух тысяч приморцев воевало в Афганистане, десятки наших земляков погибли и получили ранения. Этот памятник стал местом встреч всех воинов-интернационалистов. К примеру, я повстречал своего однокашника, который в 1973 году воевал в Сирии. Хочется пожелать, чтобы число погибших не прибывало. А тем, кто и сейчас выполняет свой воинский долг в горячих точках, желаю, чтобы все пули летели мимо.

      

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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Чтобы все пули летели мимо…
Чтобы все пули летели мимо…

Воинов-интернационалистов благодарят за службу в горячих точках

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