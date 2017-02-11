Чем заболеть в мегаполисе

Врачи перечисляют, где горожан подстерегает инфекция

Коклюш и дифтерия вернулись из-за антипрививочников. В промышленных кондиционерах может быть помет грызунов и туляремия. От вирусного гепатита В вообще никто не застрахован. О том, какие инфекции угрожают сегодня жителям мегаполисов и как от них защищаться, информагентству Medportal рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России д.м.н. профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Ирина Шестакова.

– Действительно ли горожан на каждом шагу подстерегает какая-нибудь инфекция или эта опасность сильно преувеличена?

– Естественно, что в городах-миллионниках с большим количеством общественного транспорта и скученностью населения вероятность подхватить инфекцию значительно выше, чем у сельчанина, который живет в небольшом доме и не пользуется общественным транспортом.

Пути передачи части инфекционных заболеваний – фекально-оральный и воздушно-капельный, при которых любая вспышка быстро развивается в условиях большой скученности. Поэтому в эпидемический сезон в больших городах всегда высока заболеваемость острыми респираторными, кишечными инфекциями, гриппом. При этом поймать вирусную инфекцию можно не только в метро, но и в маленькой непроветриваемой аудитории, где во время лекции кто-то чихнет хотя бы один раз. А там, где есть еще и кондиционирование, вероятность инфицирования возрастает.

Кстати, когда лет 25 назад впервые заговорили о болезни легионеров, это было связано именно с кондиционированием. Опасность не только в контрасте температур, повышающем опасность простудиться. А в том, что возбудитель инфекции может достаточно долгое время сохраняться в воде кондиционера и попадать оттуда в воздух. Особенно неприятные ситуации могут случаться с промышленными кондиционерами, куда, как показывает практика, может попасть помет грызунов. Известны случаи, когда занимавшиеся заменой кондиционеров сотрудники поступали в стационар с пневмоническим вариантом туляремии (инфекционное заболевание с поражением лимфатических узлов).

– Какую напасть вы бы поставили на второе место?

– Инфекции, которые передаются половым путем, через кровь, в результате использования нестерильных инструментов. При этом риск всегда оценивается по определенной группе заболеваний. Например, если мы говорим о ВИЧ-инфекции, то, конечно, наиболее уязвимыми являются лица, потребляющие наркотики, практикующие незащищенный секс, страдающие алкоголизмом, больные венерическими болезнями, без определенного места жительства.

Около 55 % случаев заражения ВИЧ-инфекцией сегодня связаны с инъекционным потреблением наркотиков, а уже на втором месте – гетеросексуальные контакты между мужчиной и женщиной (и лишь 1,5 % среди всех ВИЧ-инфицированных в прошлом году составили мужчины, практикующие однополые связи).

То же самое можно сказать и про передающиеся парентеральным (внутривенным, подкожным) способом вирусные гепатиты. На самом деле от вирусного гепатита не застрахован никто. Заразиться можно в личной жизни или в профессиональной деятельности в результате прямого контакта крови или поврежденной слизистой оболочки с биологическими жидкостями зараженного человека.

К сожалению, нестерилизованными инструментами пользуются не только наркоманы, поэтому надо обращаться только в проверенные заведения, даже если просто хотите сделать маникюр. Весь инструментарий должен открываться при вас – вы должны видеть, что, например, в маникюрном кабинете есть устройство для стерилизации инструментов, которые используются. А мастер маникюра должен быть в перчатках и в маске. Если эти элементарные правила не соблюдаются, лучше развернуться и уйти.

– И все-таки люди больше боятся подхватить какую-нибудь заразу не в парикмахерской, а в метро или на вокзалах…

– Понятно, что вокзалы остаются основными прибежищами лиц без определенного мечта жительства и асоциальных личностей. Это те группы населения, которые в силу низкого иммунитета и особенностей санитарных условий вокруг не только являются разносчиками инфекций, но и сами стоят в первых рядах по заражению. Понятно, что среди этих людей велико распространение чесотки, много инфекций, передающихся половым путем, большое количество педикулеза (это вши, а вши переносят множество возбудителей, вплоть до сыпного тифа). Но, на мой взгляд, Роспотребнадзор, на котором в этой ситуации лежит большая нагрузка, очень неплохо справляется. По крайней мере, в последние годы не было крупных вспышек, связанных с мигрантами, вокзалами и их нелегальными обитателями.

– Насколько основательны опасения горожан по поводу туберкулеза? Ведь эта болезнь передается воздушно-капельным путем, и не обязательно близко контактировать с больным...

– Туберкулез – совсем нередкая у нас инфекция. И не только у нас, на всем постсоветском пространстве и в странах Восточной Европы это серьезная социальная проблема. Но сейчас в России ситуация улучшается благодаря работающей в стране программе профилактики туберкулеза. Основная проблема состоит в устойчивости возбудителя к имеющимся химиопрепаратам, из-за чего число мультирезистентных форм туберкулеза постоянно растет. Кроме того, на фоне распространения ВИЧ-инфекции туберкулез приобрел еще большее значение. ВИЧ-инфицированные пациенты сегодня чаще погибают именно от туберкулеза.

– А правда ли, что сегодня возвращаются инфекции, которых давно не было? Почему, например, стало больше коклюша?

– Да, это проблема из проблем: сегодня возвращаются, казалось бы, давно забытые инфекции, и не только коклюш. Кроме того, эти инфекции возвращаются с измененной клинической картиной. Нередко появляются нехарактерные симптомы для заболеваний, с которыми сталкивались много лет назад, и это не позволяет своевременно поставить диагноз. Нередко несвоевременность постановки диагноза связана и с отсутствием настороженности врачей в отношении таких инфекций и с недостаточным оснащением лабораторий диагностическими тест-системами.

А самое обидное, когда из-за тотального отказа от профилактики случаются вспышки вакциноконтролируемых инфекций. Я очень часто слышу от мам непривитых детей: «Он у меня не болеет, что вы хотите?». Но ребенок не болеет только потому, что в окружении у него привитые люди, которые не являются для него источником инфекции. И если рядом появится инфицированный взрослый или ребенок, за которого когда-то также решили, что ему не надо прививаться, то он обязательно заболеет.

Инфекционные болезни не прощают никаких промашек с нашей стороны. После распада СССР все стали ругать советскую медицину и массово отказываться от вакцинации. Естественно, создалась очень большая неиммунная прослойка. В результате вернулась дифтерия, о которой врачи с большим стажем работы говорили, что такие тяжелые формы они видели только до войны.

Более свежий пример – подъем заболеваемости эпидемическим паротитом в Северо-Кавказском федеральном округе. Сложная ситуация в некоторых районах в 1990–1996 годах и недостаточный охват вакцинацией детей в тот период аукнулись сейчас, когда занос в регион инфекции при отсутствии достаточной иммунной прослойки привел к росту заболеваемости. Причем болеют и дети, и взрослые. Но если вспомнить, что та самая свинка, протекающая у детей легко, может иметь и неприятное осложнение у мужчин – бесплодие, то призадумаешься: стоит ли подвергать такому риску наших сыновей?

– Как жителю мегаполиса защищаться от инфекций у себя дома?

– Самая надежная защита – специфическая профилактика заболеваний, против которых есть вакцины. А врачам нужно найти способ объяснить населению, что иммунопрофилактика – это никакие не происки фармацевтических компаний, не желание врачей создать видимость работы, а то, что действительно нужно для сохранения здоровья населения.

Национальный календарь прививок составляется на основе анализа эпидемической ситуации на протяжении долгого времени. В нем учитываются те инфекции, которые сложились здесь исторически или были завезены и укоренились. А также те, которые сейчас актуальны по приграничным территориям и тем местам, куда люди выезжают чаще всего. Национальный календарь касается людей всех возрастов, но, к сожалению, у нас очень плохо обстоят дела с ревакцинацией взрослых. Каждая вакцина имеет свой определенный срок действия (какая-то полгода-год, какая-то пять-семь лет и т.д.), по истечении которого эффективной защиты у человека уже нет.

При этом подходить к вакцинации нужно очень индивидуально, оценивая реальность риска для каждого конкретного человека в зависимости от того, где он живет, чем занимается. Например, воспитатели детских садов и школьные учителя находятся в группе риска по заражению детскими инфекциями – коклюшем, корью, краснухой.

Если мы говорим об инфекциях, передающихся половым путем, к примеру сифилис или ВИЧ-инфекция, то тут все упирается в случайные половые связи. Желательно, чтобы их не было вообще, а если уж они случаются, то только с использованием механических средств защиты как со стороны мужчин, так и женщин. Что касается некоторых парентеральных инфекций, например гепатита В, – это опять же вакцинопрофилактика.

Очень показателен такой пример: когда в России в 90-х годах начали прививать от гепатита В, пораженность населения была очень высока, а благодаря появлению вакцины за первые пять лет активной прививочной кампании заболеваемость резко упала. И сейчас мы практически не имеем случаев заболеваний острым гепатитом В у детей до 17 лет. И связано это с тем, что вакцинация против гепатита В введена в Национальный календарь прививок. Но вот ревакцинация против гепатита В среди взрослого населения уже хромает. От гепатита C вакцины нет, и, значит, здесь все упирается в соблюдение элементарных мер предосторожности.

– Сейчас больше всего людей беспокоит ситуация с гриппом.

– Эпидемия гриппа в России развивается достаточно активно. По данным Роспотребнадзора, у нас на сегодняшний день доминирует штамм H3N2. Профилактика гриппа – это, что называется, прописные истины. Вакцинация населения должна начинаться в конце августа – начале сентября и заканчиваться приблизительно недели за три до начала эпидемического сезона.

Если же вы все-таки заболели, сразу вызывайте врача, не надо заниматься самолечением.

Всемирная организация здравоохранения, имеющая наиболее полную информацию о заболеваемости и летальности больных гриппом, ежегодно перед началом эпидсезона публикует обновленные руководства по лечению и профилактике, на которые опираются врачи при выборе тактики ведения пациентов. И российская медицина идет тем же путем.