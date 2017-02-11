Кочевников поставят к стенке

Пять премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит исторический боевик «Великая стена», в котором авторы восславят силу китайского строительного орудия. В драме «Лев» подтвердят тезис, что родной человек необязательно должен быть с тобой одной крови. Комедия «Патерсон» заставит смеяться над будничным романтизмом романтика-дилетанта. Завершают пятерку криминальная драма «Лунный свет» и отечественная комедия «Гуляй, Вася».

«Великая стена» (12+)

Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить, мир будет уничтожен.

Исторический (или полуисторический) боевик из Китая с заявкой догнать и переплюнуть этот ваш Голливуд. Центр мировой киноиндустрии, как и центр экономики, перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Кассовые сборы фильмов в Китае уже практически сравнялись по величине с американскими. Бюджеты, то есть потраченные на производство деньги, также становятся весомыми. Да и мировые звезды с очевидным желанием идут в азиатское кино. Так получилось и в этом случае. В боевике снялись Мэтт Дэймон и Уильям Дефо.

Больше всего радует то, что китайское кино не подражает западному. А если и подражает, то в каких-то технических приемах. В остальном же оно самобытно и ни на что не похоже. Ни в диалогах, ни в постановке боевых сцен, ни в применении компьютерной графики. Сплетение жанров, динамики и созерцательности, высокого и низкого, глубокого смысла и детской наивности – все это притягивает к себе внимание зрителя, уставшего от западного кино, повторяющихся сюжетов, прописных истин, возведенных в ранг откровений, и откровений, заштампованных до ранга банальностей.

«Лев» (16+)

Мальчик из трущоб Сару потерялся в возрасте 5 лет. Ему удалось выжить и найти новый дом в Австралии. 25 лет спустя он чудом вернулся в родной дом и встретился с матерью.

Мелодрама, собравшая целую плеяду кинозвезд. Дев Патель – тот самый «миллионер из трущоб», Николь Кидман, Руни Мара – все они пытаются развязать клубок из лжи, чувств и отчаяния. Получится ли это – большой вопрос, но наблюдать за процессом интересно.

«Патерсон» (18+)

Жизнь Патерсона – сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсоне, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду, такова магия города – родины поэтов Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. Патерсон пишет в стол и даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие меняет его планы.

«Лунный свет» (16+)

Мальчик, подросток, мужчина… Ему выпало родиться и жить в Майами, где миром правят наркотики и деньги. В мучительном поиске правды и принятии самого себя, преодолевая драму в семье и предательство друзей, он должен сделать выбор своего пути. Но может ли человек изменить судьбу?

«Гуляй, Вася» (16+)

Бедный Митя влип по полной: случайно сделал предложение, а отец девушки – как будто только этого и ждал – тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да только Митя… уже женат! Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой они давно не живут вместе, – циничная стерва, и за развод придется побороться. Простейший способ ускорить процесс – предъявить первую попавшуюся «невесту». Кто же знал, что у нее имеется настоящий жених, местный качок… Окончательно все запутывается, когда разруливать ситуацию берутся бывшие одноклассники Мити – подкаблучник Паша и аферист Гарик.