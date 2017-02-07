«Винтаж» спелся с Comedy Woman

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева и теледива Марина Федункив решили записать совместную композицию «Подруга» и снять на нее клип.
Поскольку обе девушки обладают хорошим чувством юмора, то и к созданию видео они подошли соответствующе. По сюжету обе подруги оставили свои прежние места работы и решили трудиться в придорожном кафе «Мечта»: Марина – поваром, а Анна – официанткой. Они ведут друг с другом нескончаемые разборки из-за мужчин, попутно исполняя песню.
– Для меня быть именно певицей – своего рода дебют, – рассказала нам Марина Федункив. – Конечно, я адекватно оцениваю свои вокальные данные. Неоднократно пела и на съемках Comedy Woman, и в своем блоге иногда позволяю себе это сделать. На достигнутом не собираюсь останавливаться, еще помучаю вас своим пением.
Выставка «Реальность и фантазия» открылась во Владивостоке. Экспозиция, где свои работы представили воспитанники муниципальной детской школы искусств № 1 им. Прокофьева, развернулась в Приморской картинной галерее (Партизанский проспект, 12), сообщили в пресс-службе мэрии.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство