«Винтаж» спелся с Comedy Woman

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева и теледива Марина Федункив решили записать совместную композицию «Подруга» и снять на нее клип.

Поскольку обе девушки обладают хорошим чувством юмора, то и к созданию видео они подошли соответствующе. По сюжету обе подруги оставили свои прежние места работы и решили трудиться в придорожном кафе «Мечта»: Марина – поваром, а Анна – официанткой. Они ведут друг с другом нескончаемые разборки из-за мужчин, попутно исполняя песню.

– Для меня быть именно певицей – своего рода дебют, – рассказала нам Марина Федункив. – Конечно, я адекватно оцениваю свои вокальные данные. Неоднократно пела и на съемках Comedy Woman, и в своем блоге иногда позволяю себе это сделать. На достигнутом не собираюсь останавливаться, еще помучаю вас своим пением.