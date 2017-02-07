Надежда Михалкова стала заложницей у своего мужа

Режиссер Резо Гигинеишвили закончил снимать остросюжетную ленту «Заложники».

В основу сюжета легла реальная история захвата и попытки угона в США самолета Ту-134, произошедшая 18 ноября 1983 года. На рассвете следующего дня спецназ штурмом взял самолет. Погибли семь человек: два пилота, бортпроводница, двое пассажиров и двое захватчиков.

– Последние семь лет я изучал обстоятельства этой трагедии, – рассказал Резо. – Мы со вторым автором сценария Лашей Бугадзе опросили больше ста очевидцев и участников событий, работали в государственных архивах Грузии. Мне было принципиально важно деликатное отношение к этой сложной истории. Все ее действующие лица – жертвы, которых стоит оплакивать, а не обвинять или превозносить как героев.

Одну из бортпроводниц сыграла супруга режиссера Надежда Михалкова. Роль ее коллеги досталась Марии Шалаевой.