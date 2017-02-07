Как оказалось, 18-летний племянник Максима Никита принимал воинскую присягу. Как нам удалось узнать, родственник телеведущего решил последовать семейной традиции и стать военным. Ведь отец Максима Галкина Александр Александрович был генерал-полковником и возглавлял Главное автобронетанковое управление Министерства обороны России, дед служил в танковых войсках, и старший брат Дмитрий тоже окончил военный вуз.
Максим Галкин побывал в армии
Автор : ИА «Столица»
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Выставка «Реальность и фантазия» открылась во Владивостоке. Экспозиция, где свои работы представили воспитанники муниципальной детской школы искусств № 1 им. Прокофьева, развернулась в Приморской картинной галерее (Партизанский проспект, 12), сообщили в пресс-службе мэрии.
Очередное занятие городской школы садоводов и огородников состоится в приморской столице в предстоящую пятницу, 17 февраля.
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