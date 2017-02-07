Максим Галкин побывал в армии

Звездное ассорти

Ведущий передачи «Лучше всех!» на Первом канале Максим Галкин побывал в одной из воинских частей в городе Острогожске Воронежской области. Но не в рамках акции «Первый в армии», а по личному делу.

Как оказалось, 18-летний племянник Максима Никита принимал воинскую присягу. Как нам удалось узнать, родственник телеведущего решил последовать семейной традиции и стать военным. Ведь отец Максима Галкина Александр Александрович был генерал-полковником и возглавлял Главное автобронетанковое управление Министерства обороны России, дед служил в танковых войсках, и старший брат Дмитрий тоже окончил военный вуз.

Автор : ИА «Столица»

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