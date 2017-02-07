Кириллу Плетневу дали 48 часов на спасение города

Завершились съемки военной драмы «Три дня до весны», частично основанной на «Блокадной книге» Даниила Гранина и Алеся Адамовича. Картина не раз меняла название. Начинали ее снимать как «БлокАду», а позже на некоторое время ленту переименовали в «Ленинградский вальс».
– Картина стала первой частью кинотрилогии о блокаде Ленинграда. В планах «Ленфильма» – создание еще двух лент об отдельных эпизодах жизни осажденного города, – рассказали нам на киностудии. – По сюжету в тяжелые дни блокады бомба попадает в лабораторию со штаммами смертельно опасных вирусов. И лишь суровые морозы не позволяют эпидемии мгновенно охватить город. У молодого врача Марицкой и офицера НКВД Андреева, которого играет Кирилл Плетнев, в запасе только 48 часов, чтобы нейтрализовать вирусы и предотвратить катастрофу. Кстати, Кирилла утвердили на эту роль сразу, как только он примерил костюм героя.
Съемки фильма прошли в Санкт-Петербурге, Гатчине и Кронштадте. Ожидается, что на большой экран лента, в которой также снялись Евгений Сидихин и Владислав Абашин, выйдет в нынешнем году.
Выставка «Реальность и фантазия» открылась во Владивостоке. Экспозиция, где свои работы представили воспитанники муниципальной детской школы искусств № 1 им. Прокофьева, развернулась в Приморской картинной галерее (Партизанский проспект, 12), сообщили в пресс-службе мэрии.
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