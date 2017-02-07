– Я играю Асю, успешную и незамужнюю девушку, – рассказывает Елена Полянская. – В городе у нее свой салон красоты. И вот однажды она приезжает в деревню в гости к своим родителям, которых играют Вадим Андреев и Наталья Батрак. Асю в деревне воспринимают как милую и обаятельную девушку, ведь она общительная и незаносчивая. У нее появилось много поклонников, что, конечно же, не нравится местным красавицам. Но она влюбляется в мужчину, который ведет замкнутый образ жизни и который старше ее в два раза. Его зовут Захар. А играет его замечательный актер Игорь Бочкин. Любовь к взрослому мужчине навсегда меняет жизнь девушки.
Деревенский роман Игоря Бочкина
Автор : ИА «Столица»
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Выставка «Реальность и фантазия» открылась во Владивостоке. Экспозиция, где свои работы представили воспитанники муниципальной детской школы искусств № 1 им. Прокофьева, развернулась в Приморской картинной галерее (Партизанский проспект, 12), сообщили в пресс-службе мэрии.
Очередное занятие городской школы садоводов и огородников состоится в приморской столице в предстоящую пятницу, 17 февраля.
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