Деревенский роман Игоря Бочкина

На телеканале «Россия» (ВГТРК) 19 февраля состоится премьера художественного фильма «Верность». Сняла его режиссер Кира Ангелина. В главных ролях – Елена Полянская, Игорь Бочкин, Вадим Андреев, Наталья Батрак.

– Я играю Асю, успешную и незамужнюю девушку, – рассказывает Елена Полянская. – В городе у нее свой салон красоты. И вот однажды она приезжает в деревню в гости к своим родителям, которых играют Вадим Андреев и Наталья Батрак. Асю в деревне воспринимают как милую и обаятельную девушку, ведь она общительная и незаносчивая. У нее появилось много поклонников, что, конечно же, не нравится местным красавицам. Но она влюбляется в мужчину, который ведет замкнутый образ жизни и который старше ее в два раза. Его зовут Захар. А играет его замечательный актер Игорь Бочкин. Любовь к взрослому мужчине навсегда меняет жизнь девушки.