Родом из племени неуклюжих скалолазов

Эти питомцы обеспечат вам постоянный щенячий восторг, нежную дружбу и кучу забот

Домашний хорек – маленький игривый и энергичный зверек с хитрой мордочкой – с первой минуты покоряет своих будущих хозяев веселым нравом и забавными повадками. Но стоит знать, что содержание этого животного требует большой ответственности.

Привязчивые мальчики и независимые девочки

У жителя Владивостока Романа Кондратьева живут две самки хорька – Варежка и Кнопка.

– Завести хорька было мечтой детства, – признается Роман. – В одной из телепередач показали видео про семью, в которой жили хорьки, тогда я и загорелся. Первый хорек появился у меня три года назад – девочка Ока. Потом я переехал из родительского дома, но мама Оку мне не отдала – сама сильно привязалась к ней.

Хорьки – очень общительные животные. Когда все уходят на работу, одному в клетке скучно, да и вечером не всегда удается уделить питомцу достаточно внимания. Поэтому я решил завести сразу пару. Причем именно самцов. Заводчица клятвенно заверила, что продает мальчиков, но, когда стало понятно, что это все же девочки, мы к ним уже привыкли.

Самцы и самки хорьков отличаются не только размером (взрослые хори весят до двух кило, тогда как крупные самки недотягивают и до килограмма), но и характером. Самки более независимы, с человеком обычно контактируют лишь по его инициативе. Самцы же больше привыкают к хозяевам, часто спят с ними. Еще мальчики ленивы, любят просто валяться без дела, а самки, напротив, подвижные и любопытные, бегают повсюду, обследуют территорию. Впрочем, всегда бывают исключения, каждая особь индивидуальна.

Уживаются хорьки как друг с другом, так и с другими животными, даже с собаками крупных пород. Но, поскольку звери они настырные и даже немного наглые, рано или поздно хорек построит любого другого питомца, покажет, кто в доме главный.

Пылесоса не боюсь, если надо, затаюсь

Уход за хорьком не сложнее, чем за кошкой, но этот зверек требует большего внимания и ответственности. Поэтому его нежелательно заводить в качестве питомца для ребенка: малыш может не справиться и животное погибнет. Причем погубить хорька может его же любопытство. Залезет в какую-нибудь щель и застрянет, а мяукать, как кошки, эти зверьки не умеют, поэтому он не сможет привлечь к себе внимание. По этой причине в доме лучше закрыть щели за мебелью и крупной техникой. – Хорьки чрезвычайно любопытны, им нужно все понюхать, проверить, попробовать на зуб, – рассказывает Роман. – Иногда любопытство пересиливает страх. Например, Варежка и Кнопа сначала пугаются включенного пылесоса, но потом все равно потихоньку, прижавшись к полу, ползут к нему, ведь надо проверить, что это. В дикой природе хорьки роют норы, поэтому нужно быть готовым к тому, что могут пострадать комнатные растения.

Несмотря на то что хорьки не обладают кошачьей прыгучестью, высота не является для них препятствием. Например, если между шкафом и стеной есть промежуток, хорек упирается лапами и карабкается вверх, как скалолаз. Но, так как прыгать он не умеет, при падении с высоты может что-нибудь себе сломать. Поэтому питомец всегда должен быть под присмотром, а когда дома никого нет, его следует закрывать в клетке или вольере для его же безопасности.

Например, хорек Ока, живущая у матери Романа, сломала бедро, упав всего лишь со стола. Бедняге сделали операцию и вставили спицу. Пока срасталась кость, зверьку пришлось 45 суток сидеть в клетке: у хорьков высокий болевой порог, они плохо чувствуют боль, так что, бегая, Ока могла наступать на больную лапу и снова заработать перелом.

– Эти звери хороши тем, что в отличие от других домашних животных с возрастом не теряют игривости, можно сказать, хорек – до старости щенок, – поясняет Роман. – И скучать с ними не приходится: куда-нибудь залезут, что-нибудь достанут, украдут. Украсть и утащить что-то в укромное место – любимое занятие. Недаром одно из названий хорька – фуро – переводится с латинского как «маленький вор». Некоторые из них любят выковыривать из обуви стельки, воруют даже тапочки.

Еще хорек – животное умное и хитрое. Допустим, если находит способ куда-то залезть, то запомнит и будет им постоянно пользоваться, пока не переставишь предметы. Вообще, их надо терпеливо и настойчиво воспитывать. Маленькие хорьки любят кусаться, до крови не прокусывают, но все равно больно, от этого надо отучать. Благодаря высокому интеллекту хорьки поддаются дрессировке, их учат делать довольно сложные трюки. Я видел цирковой номер, где хорьки сидят неподвижно, а ведь это очень непоседливые животные.

Вегетарианство – не наш выбор

Кормить хорьков нужно специально разработанным для них сухим кормом. Также эти хищники едят мясо, рыбу, творог, яйца, мышей, крыс, птиц и земноводных. А вот овощи им давать категорически нельзя: пищеварительная система хорьков приспособлена для переваривания только белковой пищи, растительная может вызвать непроходимость кишечника. В качестве лакомства можно предложить им что-то легкое, например, арбуз, огурец, но с осторожностью, так как излишество может довести и до поноса.

Также у хорьков есть сложности с туалетом, и к ним следует быть готовым – приучать хорьков тяжелее, чем собак и кошек, понадобится терпение. По словам Романа, у Варежки и Кнопки в клетке есть лоток, и когда они закрыты, то без проблем справляют нужду в отведенном для этого месте, но, оказавшись на свободе, в лоток ходят по настроению, могут сделать свои дела где приспичит. К тому же в силу физиологии эти зверьки не могут терпеть.

Сами по себе хорьки сильно не пахнут, от них исходит легкий мускусно-медовый запах (у самцов он сильнее). Но в момент испуга или других сильных эмоций, например радости, зверьки пускают в ход секрет, вырабатываемый прианальными железами, и вот этот запах очень неприятен. Часто мыть хорьков нельзя: под шерстью у них вырабатывается кожное сало, а после того, как оно смывается, животное усиленно начинает вырабатывать новое, и запах становится только сильнее.

Самок, если не планируется размножение, обязательно нужно стерилизовать, так как у них период течки самостоятельно не проходит, и если не свести с хорем, животное истощается и погибает. Самцов кастрировать необязательно, но есть неприятный момент – они начинают метить территорию. К тому же в момент гона они становятся агрессивными, начинается борьба за территорию. Если самца кастрировать, будет меньше проблем. Стерилизовать и кастрировать животных следует до девяти месяцев.

Хорьков можно выгуливать на шлейках. Во Владивостоке есть клубы любителей этих животных, они устраивают совместные прогулки с питомцами.

– Я со своими хорьками не гуляю, чтобы не рисковать, – говорит Роман. – Если хорек потеряется и его никто не подберет, у него нет шансов выжить на улице.

Справка «В»

Хорьки – хищники из семейства куньих, были одомашнены в Средиземноморском регионе две-три тысячи лет назад. Их использовали наравне с кошками для ловли крыс и мышей. Преимущество хорьков – гибкое тело, которое позволяет проникать в узкие щели и охотиться на грызунов в труднодоступных местах.

В XIX веке хорьки были завезены в Северную Америку и использовались для защиты фермерских хозяйств от вредителей. В качестве домашних питомцев их стали заводить в 70-х годах XX века, особой популярностью эти животные пользуются в США и Японии. В России они появились относительно недавно, в конце 90-х – начале 2000-х. Между прочим, хорьками называют именно диких животных, домашний хорек – это фретка, или фуро. Правда, в нашей стране оба слова не очень прижились.

И кстати, на картине Леонардо да Винчи «Дама с горностаем» изображен вовсе не горностай, а хорек-альбинос.



