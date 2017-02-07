Знахарей отделят от шаманов и экстрасенсов

Травники просят включить их в систему медицинского страхования

С просьбой установить профессиональный образовательный стандарт для целителей намерена обратиться в Минздрав Российская ассоциация специалистов традиционной и народной медицины. Как заявил президент ассоциации Владимир Егоров газете «Известия», это позволит защитить людей от шарлатанов.

– Мы изучили правоприменительную практику в этой области и собрали большое количество предложений, которые будут сведены в единую таблицу поправок в различные нормативные документы, – рассказал он. – Эти поправки будут обсуждаться в Минздраве.

Не знаешь анатомию – не можешь исцелять

Целители, травники и другие специалисты народной медицины в России с 1993 года работают по государственным разрешениям. Лицензии на этот вид деятельности не выдаются. В последнее время в СМИ все чаще стали появляться сообщения о том, как целители наносят непоправимый вред здоровью пациентов. Именно для защиты прав и здоровья потребителя и нужно изменить законодательную базу, считает Егоров.

– По действующему законодательству специалистам народной медицины не требуется медицинского образования, поскольку это не медицинская деятельность. Но человек работает со здоровьем людей, поэтому хотя бы азы он должен знать, – считает Владимир Егоров. – У пациентов должна быть защита от неграмотных и опасных манипуляций со здоровьем. Целитель должен разбираться в анализах и других важных вещах. Принести вред здоровью могут и костоправы, и травники.

Авторы инициативы предлагают министерству утвердить программу подготовки специалистов народной медицины в медицинских учебных заведениях. Предположительно в форме трехмесячных курсов, которые будут проходить в образовательных учреждениях с государственной лицензией на дополнительное образование. После прохождения таких курсов целителей будет ждать экзамен, без сдачи которого они не смогут получить государственное разрешение на свою деятельность.

В Минздраве подтвердили, что готовы рассмотреть обращение ассоциации. Целесообразность создания такого профстандарта будет рассмотрена на заседании координационного совета по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере народной медицины (создан в апреле 2016-го).

– Координационный совет рассматривает такие вопросы, как регулирование народной медицины, требования к специалистам, обращение лекарственных средств в народной медицине и требования к применению методов народной медицины в клинической практике, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Эзотериков тоже стоит урегулировать

Также, по словам Владимира Егорова, вопрос профподготовки целителей будут обсуждать в марте в Госдуме, на заседании координационного совета по совершенствованию законодательства в сфере комплементарной (альтернативной) медицины.

– К народной медицине не относится оказание услуг по бесконтактному воздействию на человека: духовное целительство, биоэнергокоррекция, шаманские практики, разного рода внушения. Все те, кто именует себя экстрасенсами и парапсихологами, юридически не относятся к целителям. И поправки, о которых я говорю, этих эзотериков не коснутся, – подчеркнул Егоров. – Им никогда не начнут выдавать разрешения.

Однако, как заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, возглавляющий экспертный совет по комплементарной медицине, вопрос о бесконтактных воздействиях все же будет рассмотрен на заседании. Это связано с тем, что эта сфера совсем не подконтрольна закону.

– Часть комплементарной медицины регулируется, а часть вообще нет. Например, духовные практики. Когда принимался закон «Об основах охраны здоровья», были подготовлены некоторые нормативные документы по этому поводу, но они не были приняты. Эту сферу нужно урегулировать, чтобы все области народной медицины были под контролем государства, – отметил депутат.

По словам Тумусова, сначала будет определен терминологический и понятийный аппарат: что такое духовные практики, какие они бывают и чем отличаются друг от друга. Затем координационный совет будет решать вопрос юридического регулирования. Итогом станет либо закон «Об основах комплементарной медицины», либо поправки в действующий закон «Об основах охраны здоровья».

К бабушке-ведунье – с медицинским полисом?

Однако не все представители народной медицины считают, что какие-либо нововведения нужны. Например, травник Михаил Фадеев уверен, что законодательство в достаточной мере регулирует эту сферу деятельности.

– За нами и так пристально смотрит прокуратура. Если какие-либо проблемы возникнут у наших пациентов, по шапке огреют похлеще, чем врачей. Бывает, особенно в сельской местности, что у целителя богатый опыт и семейные традиции, а на получение образования нет ни денег, ни времени. Правовая база и сейчас хороша, – отметил травник. – Если хотят эту базу улучшить, то включили бы нас в систему ОМС (обязательное медицинское страхование. – Прим. «В»), это и нам, и пациентам облегчило бы жизнь.