Съел мороженое на завтрак – весь день кайфуешь

Список положительных свойств, которыми обладает мороженое, расширили японские исследователи из университета Керин. Оказывается, употребление этого лакомства не только благотворно сказывается на самочувствии (давно доказано, что мороженое стимулирует выработку серотонина – гормона радости), но и весьма благотворно влияет на работу мозга.

В качестве доказательства ученые привели результаты эксперимента, сообщает сайт medkarta.com. Группе добровольцев, согласившихся принять участие во «вкусном» исследовании, предлагали вместо привычного завтрака съедать мороженое. Сразу после этого испытуемых тестировали. Специалисты следили за скоростью реакции участников эксперимента, а также давали оценку их аналитическим способностям.

Доктор Есихико Когои, возглавляющий исследование, отметил, что подобные завтраки очень полезны для человека. Мороженое оказывает влияние на альфа-волны, которые генерируются в головном мозге человека. Эти волны отвечают за позитивный настрой. Пребывание человека в альфа-состоянии стимулирует выработку гормонов удовольствия.

Как объяснили ученые, эффект достигается отнюдь не за счет мороженого. Все дело в холоде, который заставляет головной мозг работать более активно. Впрочем, когда испытуемые съедали на завтрак другой холодный продукт, достичь подобных результатов не удавалось. Пока ученые не готовы сказать, что именно влияет на умственные способности при употреблении мороженого. Исследования в данном направлении продолжаются.