Найдена вредная для сердца посуда

Алюминиевая посуда оказывает негативное воздействие на физическое здоровье человека, и ее использование, в частности, может спровоцировать сосудистые отклонения в организме. К подобному выводу пришли специалисты из Университета Ашленд, США, сообщает сайт medikforum.ru.

Американские исследователи проверили посуду из алюминия в десяти странах и установили, что в такой посуде часто содержатся металлические примеси, оказывающие негативное действие на органы человека. Опасное выделение металлов из этой посуды они связали с тем, что ее производят из различного металлолома.

– Из алюминиевой посуды, используемой для приготовления пищи, выделялись мышьяк и кадмий. Более трети образцов представляли собой реальную угрозу для организма с точки зрения негативного воздействия выделяемого свинца. Уровни выделяемого из образцов алюминия в шесть раз превышали допустимые нормы Всемирной организации здравоохранения, – сообщили ученые.

Использование алюминиевой посуды, по их словам, напрямую связано с развитием сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, отметили эксперты, есть связь между регулярным контактом детей с этой посудой и снижением у них уровня IQ и падением успеваемости.

Отметим, что ранее в проводившихся исследованиях ученые обнаружили корреляцию между влиянием алюминия на организм и развитием старческого слабоумия и болезни Альцгеймера.