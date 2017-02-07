Как нам реорганизовать ОДН

Свое видение ситуации представили ресурсоснабжающие и управляющие организации

Итак, то, о чем «В» предупреждал в течение минувшего года неоднократно, произошло. Повторимся: с 1 января изменилась схема расчетов за общедомовые нужды.

Из квитанций на оплату коммунальных услуг – электричества, водоснабжения – графа «ОДН» исчезла, зато в квитанциях, выпускаемых управляющими организациями, появилась новая графа – «Потребление (расход) электроэнергии и воды на содержание общего имущества». И все бы ничего, но цифры начислений в этой графе жителей многоквартирных домов просто испугали.

Специально для обсуждения этой ситуации на минувшей неделе собрался Общественный совет по ЖКХ при главе Владивостока, чтобы дать возможность управляющим и ресурсоснабжающим организациям встретиться и проанализировать наиболее конфликтные моменты, а также представить свою позицию по вопросу о том, как должен работать новый закон на практике.

УК колеблются. Или уклоняются

Еще в конце прошлого года ресурсоснабжающие организации подготовили и даже развезли всем УК уведомления о расторжении договоров, на основании которых они собирали плату за ОДН с населения.

По словам заместителя начальника Владивостокского РКЦ Дальэнергосбыта Максима Шароватова, энергетиками было подготовлено и направлено в управляющие организации 142 новых договора, из которых подписано 75. Часть неподписавших просто колеблется. Часть (в основном это ТСЖ) категорически отказалась подписывать допсоглашения, а в качестве аргументов они представили протоколы собраний собственников, решивших платить за весь объем потребления (индивидуальный и ОДН) ресурсов ресурсоснабжающей организации напрямую.

Однако подготовительная работа ресурсоснабжающих организаций еще не закончена: сейчас они сверяют с управляющими организациями общие площади домов и площади мест общего пользования.

– Наши специалисты выезжают в УК с техническими паспортами домов, сравнивают наши и их данные – они разные, – поясняет начальник управления по сбыту КГУП «Приморский водоканал» Яна Загудаева.

Ситуацию усложняет то, что некоторые дома оказались бесхозными. Вроде бы находится дом под управлением, и квитанции жильцам регулярно приходят – и за содержание дома, и за вывоз мусора, а в лицензионном списке этой управляющей компании такого дома нет. И это главный вопрос в спорах с УК: зачем они прячутся?

– К тому же нет единой системы для того, чтобы можно было выяснить, кто конкретным домом управляет, – сокрушается Яна Загудаева.

Собственно, система, учитывающая все дома и выбранные ими способы управления, создана – это ГИС ЖКХ. Но пока она находится в стадии формирования.

– Поэтому для домов, осуществляющих непосредственное управление, или домов, не имеющих своей УК, мы по-прежнему включаем ОДН в квитанцию с начислениями по холодной воде и водоотведению для каждого жителя индивидуально, – рассказывает представитель Примводоканала.

– А мы при этом продолжаем искать исполнителя услуги – управляющую организацию, – добавляет Максим Шароватов. – Если у нас есть информация по компании, которая управляет домом, но отрицает этот факт и не имеет договора управления, то мы и ей выставляем ОДН, а параллельно отправляем жалобу в Госжилинспекцию.

Откуда взялись долги

С возникновением новой законодательной нормы появился еще один повод для спора между УК и Примтеплосетями. Дело в том, что до 1 января этого года плату за ОДН наряду с платой за основной ресурс собирали ресурсоснабжающие организации. Причем собирали хоть и для себя, но в качестве агентов управляющих организаций, то есть вроде как по их поручению (такова была норма закона, утратившая силу). Собирали, вероятно, не слишком эффективно – так, что на 1 января конкретно по ОДН сформировались существенные долги. И если такие компании, как ДЭК и Примводоканал, оставили эти долги за собой, то Примтеплосети выставили их управляющим организациям, дав им пять месяцев для того, чтобы они их на себя приняли. С чем управляющие компании, конечно, не согласны. Некоторые категорично, некоторые пытаются найти компромисс.

Например, представитель ООО «Управляющая компания 71-го микрорайона» Владимир Овсянников предложил увеличить срок передачи долгов с пяти месяцев до трех лет.

– За этот период можно разобраться и с площадями, и с задолженностями. Если же вы обяжете нас заплатить задолженность через суд, это расслабит жителей, они и так не хотят платить. Кроме того, не всегда неплательщики – маргиналы, просто некоторые перестали справляться с платежами в силу низкого дохода, – пояснил свою позицию Овсянников.

Почему норматив, а не показания счетчиков?

По сути, со вступлением в силу нового закона алгоритм сбора и передачи данных тепловикам, энергетикам и водоканалу остается прежним: граждане так же будут передавать в расчетный центр показания своих счетчиков, управляющие организации – показания ОДПУ. Разницу между суммой показаний всех индивидуальных приборов учета (плюс сумма начислений по нормативу для тех, у кого счетчиков нет) и показаниями ОДПУ ресурсоснабжающая организация будет выставлять управляющим компаниям.

Представители ресурсоснабжающих организаций уверяют, что размер платежей при этом не изменится. Однако граждане, уже получившие январские квитанции, утверждают обратное (в частности, это было озвучено на первом занятии муниципальной школы «Управдом» – см. материал на стр. 14). Причина выросших платежей в том, что управляющие компании, как уже было сказано, производят начисления по нормативу даже в том случае, если установлены приборы учета – и общедомовые, и индивидуальные. «Почему?» – спросили участники заседания Общественного совета.

На этот вопрос ответила начальник финансово-экономического отдела краевого департамента ЖКХ Марина Гончарук:

– В статье 156 Жилищного кодекса РФ сказано: размер платы граждан за потребляемые ресурсы, необходимые для содержания общего имущества, определяется исходя из нормативов потребления. Есть, правда, постановление № 354, которое предполагает расчет в соответствии с фактическим расходом по показаниям ОДПУ и ИПУ. Однако внесенные в это постановление поправки недостаточно полные, чтобы данный документ можно было использовать при расчете платы за содержание мест общего пользования. Поэтому сейчас начисления производятся по действующему нормативу, в дальнейшем они будут производиться по новому нормативу, тариф на который только разрабатывается. Мы рассчитываем, что он будет более приближен к фактическим расходам. Понятно, что граждане задаются вопросом: для чего мы устанавливали приборы учета, чтобы теперь платить по нормативу? Возможно, реакция населения заставит правительство издать подзаконные акты, которые урегулируют этот вопрос.

Так что, уважаемое население, реагируйте – пишите письма в Минстрой, который заведует вопросами ЖКХ в нашей стране.

А жилищникам все это накладно

К слову, не все управляющие компании руководствуются Жилищным кодексом, начисляя плату за содержание мест общего пользования.

– Да, за январь в графе «Содержание» помимо управления МКД, текущего ремонта, непосредственно содержания общего имущества мы выставили норматив потребления по каждой услуге отдельно – за свет, за воду, – рассказывает директор УК «Приморские коммунальные системы» Сергей Ковалев. – Сделали это заранее, еще до поступления нам платежных документов от ресурсоснабжающих организаций. К слову, если и были неточности, то они не превышали 10–15 копеек. А уже в следующем месяце мы сделаем перерасчет за январь в соответствии с фактическими расходами, по формуле, расписанной в 354-м постановлении. Эти меры помогут и защититься от штрафов, которые нам могут выставить ресурсоснабжающие организации, если мы вовремя с ними не рассчитаемся, и не завышать платежи жителям.

Почему бы по такому же принципу не работать и другим управляющим компания? Что им мешает это сделать, пояснил директор УК Советского района Константин Демаков:

– Нужно содержать штат, который займется проверками и анализом показаний. Мы не против собирать плату, только давайте определимся с бытовой надбавкой, которая необходима для этой работы. У ресурсоснабжающих организаций в тарифе на киловатт, на кубометр воды содержится бытовая надбавка, которая позволяет им содержать расчетные центры, выставлять квитанции и работать с должниками. Нам же для того, чтобы купить компьютерные программы, содержать дополнительно штат юристов, необходимы дополнительные деньги. Где их брать? Закладывать эти расходы в графу «Содержание»? Может, коммунальщики готовы поделиться, то есть продавать нам, как посредникам, ресурс дешевле, чтобы мы с получившейся разницы могли оплатить затраты?

Вполне понятно, что коммунальщиков это предложение не устраивает. Во что выльются эти разногласия дальше, будем следить по своим квитанциям?