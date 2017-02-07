«Приморочка» в победе поднялась над сеткой

Волейбольная «Приморочка» провела во Владивостоке вторую игру со студентками «Политеха» из Курска в рамках турнира высшей лиги «А». Как и в первом субботнем поединке, в воскресенье наши землячки в «Олимпийце» разгромили соперниц с сухим счетом по партиям.

Вначале стартового сета гости вышли вперед – 3:7, но сразу после первого технического перерыва «Приморочка» счет сравняла и тут же вышла вперед – 10:9. Равная игра продолжалась до второй технической остановки, но ошибка спортсменок Владивостока в атаке позволила курянкам уйти на перерыв в роли номинального лидера. Преимущество «Политеха» в концовке партии доходило до 3 очков – 19:22, однако вышедшая на подачу Ольга Лифанова сравняла счет – 23:23. Выйдя на сетбол (концовку), с первой попытки выиграть партию приморской команде не удалось, но затем Марина Бондарева забила с края, а точку в партии поставила Евгения Снегирева атакой первым темпом.

До середины второго сета в роли лидера шла «Приморочка», но мощная атака соперниц вновь принесла локальный успех студенткам, которые вышли вперед ко второму техническому – 14:16. «Политех» уверенно шел к победе в партии – 17:21, но у хозяек были другие планы. Снегирева сократила разницу в счете до минимума, а Елена Бабкина в затяжном розыгрыше атакой с задней линии сравняла – 21:21. Партия затягивалась. «Политех» дважды выходил вперед, но волевая победа на финишном отрезке досталась «Приморочке», здесь отличились Марина Бондарева, Светлана Чеснокова и Юлия Гильманова – 28:26.

В третьем сете гости лидировали лишь в дебюте, а к первому техническому «Приморочка» вновь вышла вперед – 8:7. В середине партии «Политех» опять навязал борьбу, сравнял счет, но две атаки с краев Бондаревой вернули преимущество хозяйкам. Первый тайм-аут наставнику гостей потребовался на отметке 17:13 в пользу «Приморочки». Наша команда уверенно шла ко второй сухой победе в этом туре – 23:17. Курянки отыграли 3 очка, пока двойной блок Снегиревой и Бондаревой не вывели наших девчонок на матчбол, а следом диагональная атака в аут завершила партию со счетом 25:20.

– В первую очередь хочу поздравить девочек с такой победой! – главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко не скрывал эмоций после матча. – Она была волевой: проигрывая по ходу первых двух партий, они потом «на зубах» вытаскивали каждый сет. «Политех» – сильная команда, с которой всем играть тяжело. В Курске у нас были такие же упорные встречи. Здесь все повторилось, несмотря на то что соперник совершил тяжелый перелет во Владивосток. Ну а наши девочки – молодцы!

После этой победы у «Приморочки» в активе 37 очков после 18 игр. Это уверенное второе место в турнирной таблице.