Поражений в Турции не допустили

«Луч-Энергия» провел первые в новом году учебные сборы на отлично

Третий, заключительный товарищеский матч провел на учебно-тренировочных сборах в Турции владивостокский клуб «Луч-Энергия». Отметим, что на этот раз спарринг-партнером нашей команды выступил весьма достойный соперник – клуб высшего дивизиона в своем национальном первенстве «Окжетпес» (Казахстан).

Встреча получилась яркой и интересной. В первом тайме футболисты братской республики дважды выходили на ударные позиции, но тут надежно играл вратарь «Луча». Игра проходила на высоких скоростях. У «Луча» было много коллективных действий – быстрых пасов, атак по фронту, защиты по глубине поля. Стоит также отметить и индивидуальное мастерство, особенно нападающих и полузащитников «желто-синих».

А вот ударов в створ ворот у обеих команд оказалось немного. Казахи отличились первыми. Наши защитники дали сопернику большими силами пробраться к собственной вратарской площадке. А потом у «Окжетпеса» был прострел чуть ли не с точки подачи углового. К мячу, летевшему вдоль линии ворот, первым успел нападающий команды Казахстана по фамилии Хорват. Случилось это уже во втором тайме на 49-й минуте. «Тигры» отыгрались на 75-й минуте. За нарушение у ворот соперника был назначен штрафной удар. Его классно исполнил наш полузащитник Минич. Мяч от размашистого удара полетел поверх голов выстроившихся в стенку игроков «Окжетпеса» и красиво влетел в левую девятку – вратарь хоть и угадал направление его полета, но в прыжке был бессилен и элементарно не дотянулся. Буквально следом «Луч» имел возможность выйти вперед. В ходе атаки по центру поля был нанесен мощный дальний удар, но мяч просвистел прямо над верхней планкой ворот. В итоге ничья – 1:1.

По мнению корреспондента «В», «Луч» на поле смотрелся предпочтительней, хотя его соперник и считается одним из лидеров высшей лиги Казахстана, а костяк этой команды составляют качественные футболисты. Таким образом, в результате трех товарищеских игр в Турции «желто-синие» дважды победили с минимальным счетом 1:0 и в последнем матче разошлись с соперником мирно.

– Прошедшим матчем мы завершили первый подготовительный сбор перед новым сезоном, – подвел итог главный тренер АФК «Луч-Энергия» Константин Емельянов. – Считаю, что последний соперник был самым сильным из всех, с кем мы проводили контрольные матчи. В первом тайме территориальное преимущество было за «Окжетпесом», но наши ребята организованно играли в обороне и не позволили создать ни одного опасного момента у своих ворот. Что касается атакующих действий, то у нас была пара хороших контратак, которые могли бы закончиться голами. В начале второго тайма, к сожалению, пропустили фланговую атаку, где пошла опасная передача в центр штрафной. Там проиграли единоборство и пропустили гол. После пропущенного мяча рук не опустили, старались и искали счастья у чужих ворот. После ряда замен заработали штрафной у ворот «Окжетпеса», который великолепно исполнил Вадим Минич ударом под перекладину. Счет полностью по игре.

Что же касается самих сборов, то оценка может быть только одна – отлично! У нас были созданы все условия для хорошей, плодотворной работы. К сожалению, есть опасения за целый ряд игроков, получивших травмы на этом сборе. И так у нас было несколько человек с различными травмами, а после этой игры добавился еще один.

В настоящее время футболисты «Луча» находятся в Москве, где проходят обязательный предсезонный медицинский осмотр, а некоторые игроки еще и залечивают травмы.