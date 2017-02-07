«Адмирал» попал под «поезд»

После небольшого перерыва возобновился чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Владивостокский «Адмирал» играл в Ярославле с «Локомотивом».

За время паузы в турнире из-за Шведских игр в еврохоккейтуре, «моряки» успели отдохнуть и залечить все болячки, усердно тренируясь в Москве. Благодаря этому главный тренер Александр Андриевский выставил оптимальный состав (отсутствовал из-за дисквалификации лишь Самвел Мнацян). Но, как выяснилось, это не спасло. «Адмирал» настраивался на победу, чтобы прорваться в плей-офф, но «Локомотив» был заряжен сильнее.

Волжане отличились уже во второй смене: Полунин с круга вбрасывания неотразимо бросил над плечом Бобкова – 1:0. Второй период ярославцы также начали с быстрого гола, в большинстве отличился Накладал – 2:0. А на последней минуте периода преимущество хозяев утроил Галимов, замкнув на дальней штанге передачу Картаева – 3:0. В третьем периоде «Локомотив» продолжил забивать. Четвертый гол оформил Локтионов – 4:0. Пятый гол в активе Апалькова – 5:0. У нас гол престижа оформил юный «моряк» Алексеев – 5:1. Шестой гол «Локо» броском от синей линии записал Коледов – 6:1.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский пытался разобраться в причинах поражения:

– Все смотрят турнирную таблицу. Очки нужны и нам, и «Локомотиву». Хотя мы решаем разные задачи. Они бьются за лучший посев, а мы боремся за попадание в плей-офф. Нам не удался первый период, осторожно начали, много вольности позволяли сопернику. До четвертого гола более-менее сражались, но он нас придавил, надломил – после этого хозяев уже было не остановить. Впереди у нас две игры, и нужно приложить все силы, чтобы попасть в следующий раунд турнира.

Тем временем

Во время недельной паузы 26-летний голкипер Игорь Бобков и 23-летний форвард Максим Казаков из «Адмирала» в составе олимпийской сборной России приняли участие в Кубке Словакии. Россияне уступили словакам 2:6 и переиграли белорусов в матче за третье место – 4:1.

В игре со сборной Белоруссии Максим Казаков оформил дубль. Именно он быстро открыл счет в поединке, удачно подставив клюшку под бросок Дмитрия Юдина. А через пять минут перехитрил голкипера, оказавшись в одиночестве перед воротами белорусов при отложенном штрафе. В третьем голе Казаков ассистировал коллегам по пятерке. Что касается Игоря Бобкова, то он провел полуфинальный поединок со Словакией, пропустив пять шайб (и был заменен).