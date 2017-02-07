Найди меня

Телефон департамента образования и науки администрации Приморского края 2400-400

Виталий П. родился в июне 2015 года, есть брат Тимофей П. Мальчик спокойный, улыбчивый, общительный, любит внимание взрослых, в ответ на общение с ним улыбается, смеется, играет всеми игрушками.

Тимофей П. родился в сентябре 2010 года, есть брат Виталий П. Мальчик активный, общительный, любит играть с другими детьми, любит подвижные игры, хорошо общается со взрослыми.

Наталья Б. родилась в марте 2016 года. Девочка тихая, спокойная, любит внимание взрослых, любит, когда ее берут на руки, интересуется игрушками, берет их в руку, рассматривает.

Вероника К. родилась в марте 2016 года. Девочка спокойная, любит внимание взрослых, улыбается в ответ на общение с ней, любит звучащие игрушки, погремушки.

Кристина Т. родилась в январе 2013 года, есть брат Денис Т. Активная, добрая девочка, общительная, любит подвижные, шумные игры, любит заниматься, с удовольствием гуляет на улице.

Денис Т. родился в июне 2014 года, есть сестра Кристина Т. Мальчик активный, общительный, добрый, ласковый, привязан к сестре, любит играть в подвижные игры с другими детьми.