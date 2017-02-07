Как вырастить паршивца

Почему в современном обществе любовь к детям оборачивается тем, что они не готовы к взрослой жизни

С легкой нотой влюбленности во все импортное, которая была свойственна нам во времена СССР, мы почему-то и сегодня смотрим на западный опыт, мол, там-то лучше, чем у нас. Олигархи посылают своих чад учиться в вузы и школы за пределами России, мамы с восторгом читают статьи о системе образования во Франции или Швеции – вот, дескать, как надо, а в наших школах «одни дебилы» и учителя невежественные. И вообще, воспитывать детей надо не так, как диктует идущая из глубины веков традиция, а так, как советуют взращенные на западном опыте специалисты.

Но так ли там, на дивном Западе, все замечательно в области образования и воспитания? Портал vospitaj.com опубликовал интервью со шведским психиатром Дэвидом Эберхардом «Так мы выращиваем дерзких паршивцев». Предлагаем его вашему вниманию (в сокращении).

Общество тинейджеров

Мы беседуем с Дэвидом Эберхардом в его квартире в центре Стокгольма. Дети еще в школе и детсаде. Дэвид достает из шкафа четыре написанные им книги. Его любимые темы – воспитание, стремление общества к защищенности и помешательство взрослых на безопасности.

– Когда вы в последний раз были со своими детьми в ресторане?

– Совсем недавно. Почему вы спрашиваете?

– Потому что владельцы заведений в Стокгольме сыты по горло детьми, не умеющими себя вести. Одно кафе даже запретило вход для семей с детьми. И это в чадолюбивой Швеции.

– Я прекрасно понимаю, о чем речь. Всегда находятся дети, которые орут, проливают напитки, носятся по залу или открывают входную дверь настежь. Родители сидят рядом и даже не думают вмешиваться.

– Почему тогда детей не урезонивают другие?

– На это никто не решается. Родителям очень неприятно, когда критикуют их детей. Раньше наше общество было обществом взрослых людей. Были единые ценности в вопросах воспитания. Если ребенок вел себя неприлично, ему говорили: прекрати! Такого больше нет.

– В своей книге «Дети у власти» вы утверждаете, что либеральное воспитание как метод провалилось. Почему?

– Потому что родители больше не ведут себя как ответственные взрослые. Они полагают, что должны быть лучшими друзьями своих детей, ставят себя на одну ступень с ними, не отваживаясь перечить им и устанавливать границы. Они больше не принимают никаких решений, а хотят быть такими же крутыми, продвинутыми бунтарями, как их дети. Теперь наше общество состоит только из одних тинейджеров.

– То есть родители позволяют детям диктовать, чем питаться и что смотреть по телевизору?

– Да. Родители приходят вечером с работы усталые и готовят то, что нравится ребенку, потому что не хотят вступать с ним в дискуссию. Они позволяют ему сидеть за телевизором дольше, чтобы побыть в покое. Проводят отпуск там, где дети будут заняты, хотя без детей ноги бы их там не было. Я не говорю, что это неправильно. Я говорю: жизнь родителей не должна вращаться лишь вокруг ребенка. Нет никаких научных доказательств тому, что это как-то положительно влияет на будущее детей, что они становятся более успешными во взрослой жизни.

Чего боятся родители

– У вас самого шестеро детей. Кто устанавливает правила в семье?

– Я.

– И нет никаких демократических семейных структур?

– Я не считаю, что семья должна быть демократическим институтом. Отношения между взрослыми и детьми всегда асимметричны. Это отношения мастера и ученика. Один учит, другой слушает. Родители могут лучше оценивать обстоятельства, потому что у них больше опыта, они больше знают. Они и должны устанавливать правила.

– Многие обсуждают высказывание Папы Римского о приемлемости легких шлепков как метода воспитания. А что думаете вы?

– В этом вопросе совершенно не согласен с ним. Для детей важно, чтобы они были воспитаны так, чтобы соответствовать ценностям и нормам общества, в котором живут. Детей, выросших в обществе, где шлепки приняты за норму, это не столь травмирует. Но родители на Западе сейчас боятся всего, полагая, что даже малейшая критика может травмировать ребенка. Они больше не считают нужным сказать дочери в пубертатном периоде: не ешь так много шоколада, иначе растолстеешь. Потому что боятся, что девочка ударится в другую крайность – анорексию. Но мы вполне можем что-то требовать от детей, они выдержат это. Не стоит обращаться с ними как с фарфоровыми куклами.

Чтобы усилить жизнестойкость детей, нужно с малых лет учить их справляться с неприятностями.

Жертвы сверхопеки

– Многие родители мечтают о местах, в которых живут герои повестей Астрид Линдгрен.

– Да, шведы влюблены до безумия во все эти идиллические картины. Но подумайте над тем, как растут дети в этих книгах. Они целый день бродят туда-сюда, без присмотра, без шлемов и шляп от солнца. Михель привязал свою сестренку Иду на верхушке флагштока. А Лотта каталась с братьями-сестрами на крыше автомобиля. Теперь это все стало совершенно немыслимо. Сегодня родители и ведомство по делам несовершеннолетних взаимно держат друг друга на мушке. В детском саду моего сына все дети должны носить шлемы при катании на санках!

– Что плохого в желании защищать детей?

– Сверхопека. Если мы хотим получить компетентного ребенка, ему нужно позволить ходить в школу одному. В возрасте шести лет ребенок уже способен к этому, даже в городе с большим движением транспорта. Родители не допускают этого, но в то же время предлагают ребенку принимать решения или обсуждать все вопросы наравне со взрослыми. Многие взрослые поступают противоречиво, совершенно не смысля в том, что подстегивает ребенка, продвигает в развитии, а что ложится излишним грузом.

Мы плохо готовим детей к взрослой жизни, дурача их, что с ними никогда не случится что-то плохое, что мы всегда существуем для них, что они – пуп земли. Ко мне в клинику пришел один молодой человек, потому что с ним рассталась подруга: он так сильно переживал смерть своей собаки, что забыл про девушку. Налицо трудности с тем, как справляться с обычными переживаниями.

Родители часто ищут медицинские ответы на свою беспомощность. И диагноз «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» они восприняли с облегчением, потому что получили объяснение поведению ребенка и могли далее уже не обвинять самих себя. Родители изумляются тому, что их дети усталые, раздраженные, гиперактивные, но им не приходит в голову мысль отправить чадо спать пораньше или запретить ему полночи торчать перед компьютером.

– «Хен» – личное местоимение среднего рода – стало официальным в шведском лексиконе, чтобы не говорить о ребенке «он» или «она»...

– Это жестокое обращение с детьми, к счастью, практикуемое лишь в нескольких детских учреждениях. Эта уравниловка игнорирует все научные знания о биологическом развитии детей. У нас колоссальная проблема с юношами подросткового возраста. Они уже не справляются самостоятельно со школьными делами, потому что с ними больше не обращаются как с мальчиками.

– Поэтому шведские школы так упали по сравнению с международным уровнем?

– Не только. Проблема и в наших учителях. Их авторитет ничтожен. Дети не считают нужным слушаться их, раз не слушаются собственных родителей. Как следствие – падение результатов. Согласно исследованию Pisa шведские школьники лидируют по части прогулов уроков, оскорблений учителей и вандализма. И по части самоуверенности!

Это типично для детей, постоянно находящихся в центре заботы и внимания. И эти дети – пупы земли становятся взрослыми и приходят, например, на телешоу «Идол». Там ищут певческие таланты, которые станут суперзвездами. Они приходят туда, вообще не умея петь. Но они даже не знают этого. Жюри в изумлении спрашивает: тебе никто никогда не говорил, что ты не умеешь петь?

– Его родители были слишком трусливы?

– Они не хотели травмировать бедное дитя. Так и вырастают дерзкие паршивцы, идущие в мир с совершенно искаженной картиной о собственных способностях. Фокусировка только на ребенке – не самый лучший метод воспитания в мире. Если бы это было так, наши дети любили бы нас больше, чем кто-либо где-либо кого-либо в мире. Но это не так. Как только мы стареем и дряхлеем, они сдают нас в дом престарелых. В остальных странах семьи живут вместе, потому что родители и в пожилом возрасте еще ценятся.