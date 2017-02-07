Есть еще порох в пороховницах

Ветеранская организация Владивостока к своему 30-летию открывает собственный сайт в Интернете

Городской совет ветеранов сегодня – самое многочисленное общественное движение в приморской столице. Оно объединяет около 70 тысяч человек, в их числе более 500 участников Великой Отечественной войны. В целом это мощный резерв активистов-общественников, который вот уже три десятка лет работает на благо любимого города. Причем зачастую ветераны продолжают трудиться, невзирая на возраст. Такое уж это поколение.

В помещении Совета ветеранов Владивостока на Океанском проспекте, 107 всегда многолюдно. Люди приходят за консультацией или советом, с предложениями по улучшению жизни в городе или по работе с детьми и молодежью. Ветеранская организация активно сотрудничает с городской администрацией, охотно откликаясь на инициативы мэрии или предлагая свои. И в центре всех событий, конечно, постоянно находятся собеседники «В», с которыми мы встретились накануне юбилея, – руководитель городского Совета ветеранов полковник в отставке Сергей Кондратенко и его заместитель Лариса Севостьянова.

От ЦК КПСС до наших дней

– Создание ветеранских организаций по территориальному принципу началось по всей стране в конце 1980-х годов. Решение принималось на уровне ЦК КПСС сразу же после празднования 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, – вспоминает Лариса Севостьянова. Будучи в то время работником Владивостокского горисполкома, она принимала непосредственное участие в этом процессе.

Это не значит, что, к примеру, в столице Приморья к тому времени ветеранских объединений не было совсем. Они были, но только ведомственные, и существовали лишь на самых крупных предприятиях, таких как Владивостокский морской торговый порт, Дальневосточное морское пароходство, Владивостокское отделение железной дороги, Дальморепродукт, Востокрыбхолодфлот и некоторых других.

А ровно 30 лет назад, с декабря 1986-го по февраль 1987 года, во всех районах Владивостока были созданы общественные организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Районные структуры объединил городской совет.

– Первым председателем Совета ветеранов Владивостока был избран фронтовик Николай Рязанцев, – продолжает рассказ Лариса Сергеевна. – Николай Васильевич воевал на Центральном, Сталинградском, Брянском и Волховском фронтах, а после войны посвятил себя развитию культуры в Приморье. Его сподвижниками в новой общественной работе стали Георгий Матюшенко, Николай Михайлов, Леонид Иванов, Иосиф Чутов, Надежда Двоенко.

Через пять лет место руководителя городского совета ветеранов занял Яков Кан. Яков Григорьевич был не менее легендарной личностью. Он сражался в финскую кампанию 1940 года и прошел весь путь Великой Отечественной, а после служил на Тихоокеанском флоте и командовал лучшим в ВМФ СССР полком связи, позже стал почетным гражданином Владивостока. В ту пору, когда он принял пост председателя совета, активно создавались первичные ветеранские комитеты на местах, к работе подключались организации предприятий, военного и силовых ведомств. В городском совете были сформированы комиссии по общественно-трудовой деятельности, жилищно-коммунальному и бытовому обслуживанию, идеологическая, медицинская и другие.

– Несколько лет назад Яков Григорьевич ушел из жизни, однако остался полностью работоспособный и эффективный совет ветеранов с мощной идеологической мотивацией, – включается в разговор Сергей Кондратенко. – Участники войны и труженики тыла остаются самым надежным поколением, на таких людей всегда можно опереться, они никогда не подведут. Девизом совета «Верность, честь, достоинство, единство!», сформулированным Яковом Каном, ветераны во Владивостоке руководствуются до сих пор.

Здесь не откажут никому

– Первичной базой городской ветеранской организации все-таки являются советы во всех пяти районах города и поселке Трудовое. И все мероприятия не только согласовываются с ними, но и именно районные советы привлекают к участию в них максимальное количество ветеранов, пенсионеров со своих территорий, – рассказывает Сергей Константинович. – Эта структура получилась самой крупной в Приморье и наиболее дееспособной, работающей системно и постоянно. Пленумы и ежемесячные заседания президиума городского совета координируют эту работу.

В полную силу трудятся также активисты более молодых ветеранских движений: Российского союза ветеранов Афганистана, общественных организаций «Боевое братство», «Контингент», морской пехоты «Сатурн», Союза десантников Афганистана, морской авиации ТОФ, прокуратуры, правоохранительных и следственных органов.

– Основой всему, конечно, остается сотрудничество с городской администрацией, – замечает Лариса Севостьянова. – Кстати, Яков Кан также приложил к этому руку, ведь он 15 лет трудился в гор-исполкоме, в орготделе занимался выделением жилья военнослужащим. Имея такой опыт и заслуженный авторитет, Яков Григорьевич легко ладил с людьми. Особенно это пригодилось в тяжелые времена 90-х годов. При поддержке мэрии по всему городу тогда были созданы и оказались востребованными ветеранские магазины или отделы в торговых сетях. На поток удалось поставить получение и раздачу спонсорской помощи, организацию продуктовых наборов, медицинской помощи и санаторно-курортного лечения. Стало доброй традицией чествование в праздничные даты участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда, активное участие в общегородских праздниках.

– И сейчас ветеранская организация продолжает выполнять свою основную задачу – занимается защитой гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав представителей старшего поколения, добивается улучшения их материального благосостояния, жилищных условий, торгового, бытового, медицинского обслуживания, – перечисляет Сергей Кондратенко. – Извините, конечно, за такой сухой, казенный вроде бы рассказ, но мы очень гордимся тем, что удается сделать. В прошлом году, например, получили поддержку около 800 человек. Хотя, если честно, здесь в помощи не отказывают никому. В последнее время, к примеру, поступает много обращений от участников боевых действий на Северном Кавказе, и мы, разумеется, всем идем навстречу.

Город всегда помогает своим

Как подчеркивают наши собеседники, особенно крепкая дружба между Советом ветеранов и городской администрацией сложилась в последние годы.

– Глава Владивостока Игорь Пушкарев постоянно посещал штаб-квартиру совета, считал за честь пообщаться с пожилыми и уважаемыми в народе людьми, – говорит Лариса Сергеевна. – Многое рассказывал сам, расспрашивал других, ничего показного, только открытый диалог. Пришел как-то мэр на встречу с активом и честно признался, что в запасе у него всего около получаса, но встреча все равно продлилась больше часа, пока не был дан ответ на последний вопрос. Многих ветеранов войны Игорь Сергеевич знает по имени-отчеству, при необходимости старается каждому в чем-то помочь.

Каждую среду и пятницу при Совете ветеранов Владивостока открыта приемная главы города. Руководители служб и управлений городской администрации периодически ведут здесь прием посетителей.

Кстати, в другие дни бесплатные консультации не только ветеранам, но и тем, кто недавно влился в ряды пенсионеров, дают активисты городского Совета ветеранов: Лариса Павловна Шалай консультирует по юридическим вопросам, а Алла Александровна Бондаренко – по социальным. В любое время доступны для встреч все члены совета и его президиума. Но в первую очередь, конечно, приемы ведутся в помещениях районных советов, которые расположены ближе к местам проживания ветеранов, что, безусловно, очень удобно.

– Необходимо сказать, что город помогает своим ветеранским организациям не только с выделением достойных и доступных для пожилых посетителей помещений, но и берет на себя проведение ремонта в них, – рассказывает Сергей Константинович. – Во Владивостоке уже несколько лет действует муниципальная программа по поддержке некоммерческих общественных организаций, и городской Совет ветеранов постоянно в ней участвует. Нам выдаются компенсации на оплату коммунальных платежей, арендной платы за помещения, услуг связи, что для нас очень и очень важно. А еще муниципалитет занимается вопросами обеспечения телефонной связью, мебелью, оргтехникой, транспортом. Сейчас на очереди выделение современных компьютеров.

Кстати, значительные средства мэрия направила и на празднование предстоящего юбилея, помогает в организации концерта. Также откликнулись местные бизнесмены, они предоставили финансовую помощь для подготовки к этому празднику.

А еще с особой гордостью наши собеседники рассказали, что прямо сейчас, специально к юбилею, Совет ветеранов Владивостока при поддержке администрации города готовит к открытию собственный сайт – ВетеранВЛ.ру, который поможет организации поддерживать более тесную связь с детьми, молодежью и всеми горожанами. После установки новых компьютеров в районных советах пенсионеры смогут получать консультации, не выходя из дома, по скайпу.

Никто не забыт и ничто не забыто

– Продолжая тему сотрудничества муниципалитета и ветеранской организации, нельзя пройти мимо появления в городе воинской славы полноценного парка Победы, – напоминает Сергей Кондратенко. – При его создании специалисты городской администрации активно советовались с ветеранами, были учтены все наши пожелания.

Концепцией парка Победы стало единение поколений: здесь находятся танк Т-34 из состава танковой колонны «Приморский комсомолец», сражавшейся с 1943 года на фронтах Великой Отечественной войны, и мемориальный комплекс, посвященный приморцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Между ними проложена аллея со звездами, на которые нанесены имена наших земляков – двухсот Героев Советского Союза и восьми Героев России, включая имя погибшего недавно в Дагестане подполковника спецназа внутренних войск (ныне Национальной гвардии) «Тайфун» Ивана Маслова. Парк Победы стал местом, где проходят памятные митинги, встречи воинов-афганцев, танкистов, десантников и ветеранов других родов войск.

Хочется также вспомнить, что благодаря финансовой и организационной помощи городской администрации наши фронтовики посещают места боев Великой Отечественной. Делегации ветеранов Владивостока за последние пять лет побывали в крепости-герое Бресте, в городах-героях Ленинграде, Волгограде, Москве, Севастополе, Новороссийске, а также на Курской дуге, в Калининградской области и в Берлине. Памятны ветеранам и поездки в освобожденные советскими войсками от японских милитаристов китайские города Порт-Артур, Дуннин, Суйфэньхе, Чанчун, Далянь.

И, конечно же, ветеранская организация много сил и времени отдает патриотическому воспитанию молодого поколения, поддерживает тесную связь с детскими военно-патриотическими клубами Владивостока. К слову, детско-юношеский центр «Творчество» сейчас готовит для юбиляров собственное поздравление.

Когда душа просит песен

– А про нашу культурную и общественную работу можно, кажется, рассказывать бесконечно, – смеется Лариса Севастьянова. – Ветеранские организации Владивостока тесно взаимодействуют с городскими управлениями образования и культуры. Наших ветеранов приглашают на свои праздники различные учебные заведения и дома культуры.

Во всех районных и отраслевых советах ветеранов открыты музеи или музейные уголки. И они востребованы не только пенсионерами, школьники и студенты тоже там частые гости. В этих музеях проводятся встречи ветеранов с молодежью, и поверьте, юное поколение охотно слушает воспоминания уважаемых горожан.

Подобные уголки памяти исторической и патриотической направленности создаются и в школах. В скором времени во Владивостоке пройдет очередной смотр-конкурс на лучшую музейную комнату в учебных заведениях. Недавно городской Совет ветеранов отметил работу по патриотическому воспитанию педагогического коллектива и учеников школы № 72, что находится в микрорайоне бухты Емар. В ближайшие дни по инициативе заместителя главы города Елены Щеголевой состоится конкурс среди школьников Владивостока на лучшее поздравление ветеранов с юбилеем. В школах, кстати, как мы знаем, начался настоящий ажиотаж, ведь лучший составитель поздравительной открытки получит неожиданную награду.

Не секрет также, что в приморской столице пользуется спросом художественная самодеятельность ветеранов. У нас образовано аж восемь хоров, и шесть из них носят звание народных. Они выступают в трудовых коллективах, в санаториях, на открытых городских площадках. В 2016 году для того, чтобы они могли собраться все вместе, пришлось даже проводить отдельный фестиваль ветеранских хоров. В зрительном зале Дома офицеров флота тогда был аншлаг, и зрители искренне поддерживали наших самодеятельных исполнителей. Конечно, все многообразие их творчества и вокального мастерства в рамках одного фестиваля показать невозможно, поэтому каждый хор ограничился исполнением военной и лирической песен, а потом все вместе они проникновенно пели «День Победы». Кстати, в этом году вместе с ними на сцену выйдут молодежные коллективы, подготовительная работа уже началась.

В связи с этим можно вспомнить и ежегодный фестиваль патриотической песни «Восточный форпост», который в пошлом году уже в десятый раз организовали ко Дню России организация ветеранов боевых действий «Контингент», командование Тихоокеанского флота, городской Совет ветеранов и администрация Владивостока. Мы, кстати, как некоммерческая общественная организация получили на проведение этого фестиваля муниципальный грант.

Ну а само празднование 30-летия Совета ветеранов Владивостока состоится 1 марта в Доме офицеров флота. Сейчас праздничные мероприятия проходят в районах. Везде награждают активистов и звучат любимые в народе песни.

P.S. Коллектив «В» присоединяется к поздравлениям и желает всем ветеранам бодрости духа, доброго здоровья и долголетия.

30-летний юбилей Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов во Владивостоке отметят большим и красочным концертом. Торжественное собрание состоится 1 марта в Доме офицеров флота. Поздравить ветеранов приморской столицы с праздником выйдут лучшие творческие коллективы и исполнители Владивостока, Тихоокеанского флота. Со сцены ДОФ прозвучат любимые ветеранами песни. Начало торжественного собрания и праздничного концерта в 12 часов. Вход свободный.



