На «Земле леопарда» появилась принцесса

Всего для краснокнижной обитательницы «Земли леопарда», хранителем которой недавно стал спортклуб «Приморочка», придумали более 120 потенциальных имен, их предлагали на сайте клуба болельщики, уточняет пресс-служба нацпарка. Назвать редкую кошку Леей предложила Евгения Лозицкая из Владивостока, пояснив, что это имя ассоциируется с храброй и умной принцессой Леей из «Звездных войн», а также является сокращением от слова «леопард». Как отмечают сами игроки команды, Лея – красивое сказочное имя, которое очень подходит для грациозной кошки.
Лея – молодая самка в возрасте около трех лет. Она живет в самом сердце «Земли леопарда», в государственном природном биосферном заповеднике Кедровая Падь. Пятнистая хищница любит осматривать свои владения сверху, с хребтов гор – так ей удается выслеживать добычу издалека. На кадрах с фотоловушек она выглядит здоровой, внешне ее физическая сила не вызывает никаких сомнений.
Дальневосточный леопард, как поясняет пресс-служба нацпарка, имеет много общего со спортсменками «Приморочки», например, он легко сможет допрыгнуть до волейбольной сетки. Вообще, эти кошки – рекордсмены по прыжкам в высоту, с места леопард может прыгнуть вверх до пяти метров. Кроме того, у этих хищников молниеносная реакция, а еще они способны разгоняться до 60 километров в час и обладают острым зрением.