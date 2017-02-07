На «Земле леопарда» появилась принцесса

Леопардессу Leo 73F, ставшую талисманом волейбольной команды «Приморочка», отныне зовут Леей. Имя прекрасной принцессы из фильма о звездных войнах пятнистой хищнице дали волейболистки.

Всего для краснокнижной обитательницы «Земли леопарда», хранителем которой недавно стал спортклуб «Приморочка», придумали более 120 потенциальных имен, их предлагали на сайте клуба болельщики, уточняет пресс-служба нацпарка. Назвать редкую кошку Леей предложила Евгения Лозицкая из Владивостока, пояснив, что это имя ассоциируется с храброй и умной принцессой Леей из «Звездных войн», а также является сокращением от слова «леопард». Как отмечают сами игроки команды, Лея – красивое сказочное имя, которое очень подходит для грациозной кошки.

Лея – молодая самка в возрасте около трех лет. Она живет в самом сердце «Земли леопарда», в государственном природном биосферном заповеднике Кедровая Падь. Пятнистая хищница любит осматривать свои владения сверху, с хребтов гор – так ей удается выслеживать добычу издалека. На кадрах с фотоловушек она выглядит здоровой, внешне ее физическая сила не вызывает никаких сомнений.

Дальневосточный леопард, как поясняет пресс-служба нацпарка, имеет много общего со спортсменками «Приморочки», например, он легко сможет допрыгнуть до волейбольной сетки. Вообще, эти кошки – рекордсмены по прыжкам в высоту, с места леопард может прыгнуть вверх до пяти метров. Кроме того, у этих хищников молниеносная реакция, а еще они способны разгоняться до 60 километров в час и обладают острым зрением.