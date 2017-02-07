Кристофер Бивер: Сан-Франциско – это американский Владивосток

Режиссер-документалист из США Кристофер Бивер представил владивостокским зрителям фильм Racing to Zero («Достигнуть нуля»), посвященный системе переработки мусора в Сан-Франциско. Бесплатный сеанс состоялся в кинотеатре «Океан». Несмотря на узкую тематическую направленность ленты, зал был полон.

Фильм повествует о том, как город, признанный жемчужиной западного побережья США, стремится к тому, чтобы к 2020 году полностью перерабатывать все свои отходы. Мэр Сан-Франциско пообещал прийти к концепции «Ноль отходов». Но это было не просто обещание. Это была долгожданная «политическая воля». В город пригласили экспертов, которые могли объяснить, как мусор может стать ресурсом. Сегодня в Сан-Франциско перерабатывается 80 процентов отходов.

Фильм Кристофера Бивера показывает нам закулисье новой индустрии, знакомит со всеми этапами сбора, сортировки и переработки мусора.

Как рассказал режиссер, участие государства в системе переработки отходов в городе минимально. Этим занимаются в основном частные компании, которые заинтересованы в получении прибыли. Мусорная индустрия может приносить неплохой доход, если для этого созданы все условия.

Свою картину Кристофер Бивер показал уже во многих российских городах. В Саратове, например, он познакомился с опытом местного перерабатывающего завода, восхитившись рвением предпринимателей.

– Однако процесс переработки там осложнен тем, что в городе практически отсутствует система раздельного сбора мусора, – отметил документалист. – Компании приходится сначала заниматься сортировкой отходов. Это дополнительная нагрузка, дополнительные расходы.

Целый час зрители задавали Кристоферу Биверу вопросы и делились впечатлениями.

– Вы знаете, что Владивосток называют российским Сан-Франциско. Увидев ваш город со всеми его старыми и современными зданиями, я могу, как американец, сказать, что Сан-Франциско – это американский Владивосток.

Одна зрительница-энтузиастка, пораженная картиной, призвала собравшихся прямо здесь и сейчас сформировать экологический волонтерский отряд для борьбы с загрязнениями. И, надо сказать, небезуспешно: по завершении мероприятия, когда люди покидали зал, вокруг активистки образовалась небольшая компания добровольцев. Может быть, им действительно удастся организовать дело так, чтобы Владивосток смог догнать и перегнать Сан-Франциско – в деле переработки отходов, конечно...