Да мы с вами родня?

83 % россиян приходятся друг другу родственниками. К такому выводу пришли генетики, обследовав без малого две тысячи человек от Владивостока до Сочи.

Ученые медико-генетического центра Genotek с сентября 2015 года по февраль 2017-го проанализировали данные 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, а также Киева, сообщают «Известия». Как минимум один родственник был выявлен у 83 % участников тестирования.

Поиск родственников осуществлялся в рамках ДНК-теста «Генеалогия», который также выявляет происхождение по отцовской и материнской линиям и определяет этническую принадлежность человека. Ученые отмечают, что в исследуемой группе было обнаружено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 – четвертого, 39 и 27 – третьего и второго поколений соответственно.

Как рассказал гендиректор Genotek Валерий Ильинский, поиск родственников происходил по внутренней базе компании, в которую входят люди, прошедшие ДНК-тест «Генеалогия». Желающие найти родственников присылают в лабораторию пробирки с биоматериалом (слюной). Кроме Москвы дополнительные офисы Genotek работают в США, Казахстане и на Кипре. Клиенты компании прошли ДНК-тест, после чего ученые исследовали их хромосомы и сравнили между собой. Так были найдены родственники и определена степень их родства. Результаты были выведены в личные кабинеты клиентов, и они получили доступ к списку найденных родственников.

– Мы пришли к выводам, что в восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения. Лично я нашел двух родственников, о которых не знал ранее, и сейчас устанавливаю с ними контакт, – сказал Валерий Ильинский.

По его словам, шансы найти родственника в своем городе или на другом конце страны примерно равны. В Genotek чаще всего обращаются люди с запросом на поиск родственников, так как ничего не знают о своей семье.

– Для нашей страны такая ситуация может быть обусловлена исторически: большое количество детей в послевоенные годы росли и воспитывались в детских домах, архивы уничтожались, и найти родственников зачастую было трудно, а иногда и невозможно, – пояснил Ильинский.

По мнению экспертов, данные, полученные учеными Genotek, вполне соответствуют общей картине по России. Пятое – десятое поколения – это очень далекая степень родства, и есть целые села, где большинство жителей состоят в таких родственных связях.