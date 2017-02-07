Библиотека-музей имени Пушкина может появиться в Уссурийске

Вслед за установленным в прошлом году памятником Александру Пушкину в Уссурийске может появиться одноименная библиотека-музей. Предварительная работа над новым проектом уже началась. Депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий Кан побывал в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина в Москве, где обсудил с директором этого учреждения культуры возможность создания подобного учреждения во втором по величине городе Приморья.

Напомним, что в июне 2016 года, в день рождения Александра Пушкина, в Уссурийске прошла торжественная церемония открытия памятника поэту и сквера его имени. А спустя полгода соавтор монумента депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий Кан решил реализовать новый проект – создать библиотеку-музей имени русского классика.

– Нужно воспитывать в современной молодежи наравне с патриотизмом и интерес к культурным ценностям. Пушкин – символ любви к родине, культуры нашей страны, русского языка и литературы. Нужно приобщать детей к искусству, к истории России. В работе над открытием библиотеки-музея имени Пушкина будем ориентироваться на опыт московского учреждения, – отметил Валерий Кан.

Парламентарий не так давно с деловым визитом побывал в столице, где посетил библиотеку-читальню имени А. С. Пушкина. Там Валерий Кан познакомился с особенностями работы культурного учреждения и с его директором Ольгой Ковальчук, обсудил возможность создания подобной библиотеки-музея в Уссурийске.

Идею открытия библиотеки поддержала и родственница Александра Пушкина – Наталья Клименко. Она стала почетной гостьей на открытии памятника великому русскому поэту, а теперь отмечает перспективность нового проекта.

– Это замечательная идея! От всей души желаю, чтобы она осуществилась. По собственной практике работы с читателями могу сказать, что, несмотря на все мрачные прогнозы о победе Интернета и гаджетов, люди по-прежнему предпочитают бумажные книги и все чаще обращаются в библиотеки – как в поиске новинок, так и за давно любимой классикой. А имя Пушкина – символ русской словесности и самый яркий маяк на пути к литературе, – сказала Наталья Клименко.

Члены инициативной группы, работающие над созданием библиотеки-музея имени А. С. Пушкина в Уссурийске, отмечают, что готовы принять от жителей города на платной и безвозмездной основе экспонаты, которые смогут наполнить новое культурное учреждение в будущем.