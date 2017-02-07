Пластилиновые сражения полководца Ворожбита

О пользе игры в солдатики для взрослых мужчин

Они летят друг на друга со страшной, пугающей силой – конные лавы прусской и русской армий. Кто-то уже упал, выбитый из седла палашом, кто-то сражен наповал пулей. Сеча идет жестокая, яростная, кровавая...

Да, хоть и называли битвы XVIII века в Европе «войной в кружевах», но милыми и прелестными они не были. Война – всегда война, как ни назови. А вот увидеть, как выглядели армии, например, стран-участниц Семилетней войны, и узнать об этом периоде европейской и русской истории можно на выставке «Война в кружевах», что открылась на днях в доме-музее семьи Сухановых. Часть своей огромной коллекции миниатюрных солдат представил сотрудник музея имени Арсеньева Константин Ворожбит.

Игрушки для мальчишек. Любого возраста

Военно-исторической миниатюрой Константин начал увлекаться еще в детстве, когда в одном из выпусков тележурнала «Хочу все знать» увидел армии оловянных солдатиков. Тогда не только он, но и все мальчишки из окрестных дворов принялись лепить солдатиков, кто из чего горазд, и устраивать сражения.

Всерьез же созданием миниатюрных армий Константин занялся с 1984 года.

– В журнале «Наука и жизнь» появилась статья о военно-исторической миниатюре, даже были советы, как это можно делать, – рассказывает он. – В советские времена, кстати, такое увлечение считалось несерьезным, мол, взрослые люди в игрушки играют. Да и сейчас, если честно, я все еще сталкиваюсь с непониманием. А взялся я лепить сразу после того, как посмотрел фильм про Петра Первого. Решил сделать солдат Полтавской битвы. Начал с русской армии, но сделал мало, до шведов так и не дошел – времени не хватало. Да и солдатики получались не ахти...

Прошло еще некоторое время, прежде чем Константин снова начал лепить. На этот раз его увлекло Бородинское сражение. Потом заинтересовался английскими войсками времен Ватерлоо. Следом пришло увлечение Семилетней войной. И пошло-поехало...

Сегодня в коллекции Ворожбита только фигурок времен Семилетней войны более тысячи – это армии Пруссии, России, Франции и Англии. На выставке «Война в кружевах» представлено 434 фигурки трех армий (нет только английских солдат) и восемь пушек. Причем некоторые пушки и фузеи (кремневые ружья) в руках солдат могут даже стрелять!

– Вот это русские войска, – показывает Константин. – Нарвский пехотный полк – 32 фигурки, Архангелогородский драгунский полк – 25 фигурок, Санкт-Петербургский конно-гренадерский полк – 15. А вот прусская армия: пехотный полк Винтерфельда – 33 фигурки, кирасирский полк – 16 фигурок, гусарский полк фон Руеша – 12 фигурок. А это армия Франции: немецкий полк Ла Марка – 32 фигурки, ирландский полк Клэра – 32 фигурки, швейцарский полк Дисбаха – 32 фигурки, немецкий полк Ловендхаля – 32 фигурки.

А здесь я попытался изобразить часть одного из сражений Семилетней войны – столкновение конной лавы прусской и русской армий во время сражения при Пальциге. Когда сшибаются две такие конницы, это фантастическое зрелище. Именно в таких боях русская конница, начавшая войну весьма неудачно, набиралась опыта и буквально закалялась. Эту битву, кстати, выиграла русская армия!

Точное соответствие оригиналу

Проволочный каркас, пластилин разных цветов и много-много терпения, труда и знаний – вот что нужно, чтобы создавать такие армии. В среднем на одну фигурку у скульптора-самоучки уходит от 3 до 15 часов, в зависимости от того, офицер это или солдат, требуется ли портретное сходство.

– Лица я не леплю, а рисую фломастером, это позволяет передать характер, эмоции, – объясняет Константин. – Конечно, я не художник, но все мои фигурки не статичны, они в движении: кто-то вытаскивает саблю из ножен, кто-то бьет в барабан, кто-то рвется в атаку. Лошадей тоже стараюсь прорабатывать – туловище, хвост, гриву, чтобы боевой конь был весь в движении.

Сначала делается набросок, предметный план: как фигурка будет выглядеть, как стоять, как саблю держать, как кавалерист будет сидеть в седле. К солдатикам есть определенные требования. Например, воротник должен быть четко посредине шеи, не перекошен, руки и бока должны быть проработаны тщательно. Мундир должен точно соответствовать оригиналу.

А чтобы точно знать, какого цвета были мундиры, головные уборы, гамаши, ментики у каждого из солдат и офицеров каждого полка, Константин изучает толстенные тома исторической литературы, дома у него море книг этой тематики, вплоть до шеститомной энциклопедии вооружений и военного костюма.

И разумеется, когда столько читаешь об истории Семилетней войны, войн Первой империи Наполеона (фигурки этого периода тоже есть в большой коллекции Ворожбита), поневоле становишься знатоком и экспертом. И потому о каждой детали Константин может рассказывать много и интересно.

– Войны того времени называли «войной в кружевах» не случайно: солдаты, и особенно офицеры, в каждой армии одевались очень красиво, даже красочно, носили камзолы, сверху на которые надевались мундир, кружевные манжеты. Часть этого обмундирования диктовалась, как ни странно, модой, а часть была глубоко функциональной. Например, прусские косы, с которыми так боролся Александр Суворов, как и туго накрученные и посыпанные пудрой букли, служили своего рода каской, смягчающей удар холодным оружием по голове или шее, – рассказывает Константин.

И гордость за русское воинство

Мастер ведет нас по выставке, и от солдатика к солдатику его рассказ становится все более эмоциональным, насыщенным.

– Вот знаменитая тяжелая кавалерия Фридриха – кирасиры. Вооружены они были длинными обоюдоострыми палашами, удар такого клинка был просто страшен. Французская кавалерия, заметьте, старалась вообще не вступать в бой с прусскими кирасирами, потому что это заканчивалось всегда плачевно: либо французы тысячами сдавались в плен, либо гибли также тысячами.

Вообще, прусская армия в то время была, безусловно, сильнейшей в Европе. Фридрих принимал в ее ряды всех – от бомжей и бандитов до цыган. Но поскольку в армии царила наистрожайшая палочная дисциплина, за мельчайшую провинность солдат наказывали физически вплоть до расстрела, а муштровали, как роботов (прусские солдаты могли делать до пяти выстрелов в минуту, и это притом что зарядить ружье в то время было довольно сложно, это была многоходовая операция, просто их буквально до автоматизма натаскивали на бесконечных учениях), то даже из такого сброда ему удавалось создать фактически безупречную армию.

Когда кирасиры шли в атаку сомкнутыми рядами, на предельном аллюре, огромными массами, это мало какой противник мог выдержать. Но не без гордости замечу, что именно русская пехота смогла несколько раз выдержать атаки прусских кирасиров!

Кстати, Констатин Ворожбит говорит, что именно погружение в историю войн XVIII века помогло ему осознать всю силу и славу русского оружия.

– Помню, я читал, как рыдал от счастья Вильгельм I, которому Александр II прислал орден Андрея Первозванного. Понимаете, каков был престиж русской армии!

О славе русского воинства, об истории Семилетней войны, о тонкостях и деталях обмундирования Константин Ворожбит будет рассказывать, проводя экскурсии по выставке каждую субботу. Он готов поделиться своим умением и научить желающих погрузиться в мир военно-исторической миниатюры лепить стойких пластилиновых солдатиков. Приходите, мальчишки, парни, мужчины. Это вам не в выдуманной компьютерной войнушке биться...