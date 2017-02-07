Танкисты, на старт!

Отборочные этапы армейских соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» пройдут 16 февраля на Сергеевском полигоне в Приморье.
Как сообщила пресс-служба ТОФ, в борьбе за право участвовать в итоговых общероссийских соревнованиях в подмосковном Алабино состоятся заезды более 20 лучших приморских экипажей боевых машин Т-72Б3 и БМП-2. Танкисты поразят несколько видов мишеней с места и в движении, также им предстоит форсировать брод, четко пройти колейный мост, преодолеть два крутых кургана, противотанковое заграждение, не свалиться в противотанковый ров, показать скорость на гребенке, точность прохода в минно-взрывном заграждении, а также буквально пролететь два косогора.
Действия участников всеармейского конкурса будет оценивать группа судей из штаба Восточного военного округа, которая и определит лучшие экипажи.
Выставка «Реальность и фантазия» открылась во Владивостоке. Экспозиция, где свои работы представили воспитанники муниципальной детской школы искусств № 1 им. Прокофьева, развернулась в Приморской картинной галерее (Партизанский проспект, 12), сообщили в пресс-службе мэрии.
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