Танкисты, на старт!

Отборочные этапы армейских соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» пройдут 16 февраля на Сергеевском полигоне в Приморье.

Как сообщила пресс-служба ТОФ, в борьбе за право участвовать в итоговых общероссийских соревнованиях в подмосковном Алабино состоятся заезды более 20 лучших приморских экипажей боевых машин Т-72Б3 и БМП-2. Танкисты поразят несколько видов мишеней с места и в движении, также им предстоит форсировать брод, четко пройти колейный мост, преодолеть два крутых кургана, противотанковое заграждение, не свалиться в противотанковый ров, показать скорость на гребенке, точность прохода в минно-взрывном заграждении, а также буквально пролететь два косогора.

Действия участников всеармейского конкурса будет оценивать группа судей из штаба Восточного военного округа, которая и определит лучшие экипажи.