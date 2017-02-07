Работы юных талантов разместили в зале мэтров

Выставка «Реальность и фантазия» открылась во Владивостоке. Экспозиция, где свои работы представили воспитанники муниципальной детской школы искусств № 1 им. Прокофьева, развернулась в Приморской картинной галерее (Партизанский проспект, 12), сообщили в пресс-службе мэрии.

В торжественной церемонии открытия приняли участие юные художники, их родители, преподаватели и выпускники муниципальной школы искусств, начальник отдела по работе с учреждениями культуры, искусства и образования управления культуры администрации Владивостока Татьяна Никонова, заведующий выставочным отделом Приморской государственной картинной галереи Сергей Заика и другие.

На выставке представлено более 100 работ учащихся художественного отделения школы – лауреатов городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов. Здесь всевозможные натюрморты и пейзажи, портреты и графические картины. Юные художники изобразили уютные тихие дворики и широкие городские проспекты, панораму береговой линии, море и острова, аппетитные фрукты, красивые цветы и домашних любимцев, портреты последнего русского императора Николая II и летописца Нестора.

Как уже писал «В», выставка «Реальность и фантазия» организована в залах Приморской картинной галереи в знак признания победы воспитанников детской школы искусств № 1 в конкурсе «Галерея – страна вдохновения», посвященном 50-летию галереи. Как сообщили организаторы выставки, ребята показали хорошие знания в области изобразительного искусства и шедевров, представленных в галерее.

Выставка будет работать до 26 февраля ежедневно с 10 до 18 часов.