Мужчин поздравят огнями в небе

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества взметнется 23 Февраля над Владивостоком. Он начнется в 21.00 по местному времени.

Всего на территории Восточного военного округа этим вечером прогремят семь салютов: помимо столицы Приморья огни зажгутся в небе над Читой, Улан-Удэ, Белогорском, Хабаровском, Уссурийском и Южно-Сахалинском – в местах дислокации штабов округа, четырех общевойсковых армий и одного армейского корпуса.

Для праздничного фейерверка будет задействовано более 500 военнослужащих, около 200 единиц автомобильной техники и артиллерийского вооружения, израсходовано 2500 салютных зарядов и холостых боеприпасов. Артиллеристы уже приступили к тренировкам, в ходе которых отрабатывается слаженность действий номеров расчетов 122-мм гаубиц Д-30, салютных установок 2А30, 2А85 и синхронность выстрелов во время салюта. Артиллерийские орудия используются для создания шумового эффекта, салютные установки – для запуска фейерверочных зарядов, уточняет пресс-служба ВВО.