Красивый сад своими руками

Очередное занятие городской школы садоводов и огородников состоится в приморской столице в предстоящую пятницу, 17 февраля.
На бесплатную лекцию приглашаются все желающие, уточнили в пресс-службе мэрии.
– Союз садоводов при поддержке властей Владивостока продолжает проводить интересные и познавательные занятия для наших садоводов и огородников, – рассказала Ольга Михалева, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации города. – По многочисленным просьбам слушателей темой предстоящего занятия станет создание красивого сада на дачном участке своими руками.
Занятие пройдет в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района администрации Владивостока (ул. Ильичева, 15, 2-й этаж, актовый зал). Начало в 14 часов.
Выставка «Реальность и фантазия» открылась во Владивостоке. Экспозиция, где свои работы представили воспитанники муниципальной детской школы искусств № 1 им. Прокофьева, развернулась в Приморской картинной галерее (Партизанский проспект, 12), сообщили в пресс-службе мэрии.
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