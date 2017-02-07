Красивый сад своими руками

Очередное занятие городской школы садоводов и огородников состоится в приморской столице в предстоящую пятницу, 17 февраля.

На бесплатную лекцию приглашаются все желающие, уточнили в пресс-службе мэрии.

– Союз садоводов при поддержке властей Владивостока продолжает проводить интересные и познавательные занятия для наших садоводов и огородников, – рассказала Ольга Михалева, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации города. – По многочисленным просьбам слушателей темой предстоящего занятия станет создание красивого сада на дачном участке своими руками.

Занятие пройдет в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района администрации Владивостока (ул. Ильичева, 15, 2-й этаж, актовый зал). Начало в 14 часов.