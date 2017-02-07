К играм привлекут силы и средства ТОФ

Патриотические кружки Владивостока приглашают принять участие в военно-тактической игре «Лазертаг».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, команды по соревнованиям «Лазертаг» должны состоять из восьми участников (от 14 лет и старше) и их представителя. Одежда и обувь должны обеспечивать длительное нахождение на улице в условиях отрицательных температур.

Организаторы – региональное отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) – обещают привлечь к проведению соревнований силы и средства Тихоокеанского флота, а именно: планируется выставка вооружения и средств защиты, будет работать пункт приема на службу по контракту, а также пройдут показательные выступления военнослужащих морской пехоты и многое другое.

Мероприятие состоится 18 февраля в 10 часов по адресу: Владивосток, улица Русская, 73б, строение 12 (Приморская краевая федерация спортивного пейнтбола). Заявки для участия в соревнованиях можно подавать в электронном виде на e-mail: 907767@mail.ru. Телефоны организаторов: 8(423)290-77-67; 290-77-69.