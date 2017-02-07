Дарите любимым цветы. Без вредителей

Ко Дню всех влюбленных в край доставили более полумиллиона цветов со всего мира: 600 тысяч срезанных и 10 тысяч горшочных.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, ежедневно сотрудники фитосанитарной службы досматривали от 4 до 35 тысяч цветов, прибывших в аэропорт Владивостока через Москву из Кении, Италии, Колумбии, Коста-Рики, Израиля, Эквадора и ЮАР. Помимо традиционных роз, хризантем, гербер, гипсофил, гвоздик, гортензий, альстромерии, эустомы, тюльпанов, лилий, ирисов и гиацинтов февральские поставки разнообразили экзотическими цветами. Привезли к праздникам и мимозу, которую за нежность и хрупкость называют «принцессой на горошине». В два раза больше обычного ежемесячного прихода прибыло и орхидей – около 10 тысяч вазонов.

Следует заметить, что не все цветы достигли прилавка. Так, в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля в двух крупных партиях (2050 и 5000 цветов) было обнаружено их частичное заражение опасным карантинным объектом – цветочным трипсом. Цветы были выращены в Эквадоре и Колумбии и предназначались для реализации во Владивостоке и Артеме. Цветочный трипс является одним из наиболее опасных вредителей декоративных цветочных культур и при этом представляет потенциальную угрозу для тепличных хозяйств, выращивающих некоторые виды овощной продукции.

Опасные цветы были уничтожены. Следующий цветочный наплыв фитосанитарная служба Россельхознадзора ожидает в преддверии 8 Марта.