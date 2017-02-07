​Вперед в прошлое: на пике моды – 80-е

Увидев сегодня красавиц, одетых в стиле 30-летней давности, не думайте, что у вас дежавю. Просто дизайнеры увлеклись эпохой «в бликах дискобола»

Огромные плечи, ультрамини, брюки-бананы, гигантские украшения, металлический блеск и люрекс, оборки и кулиски – в наступающем сезоне намерены править бал 80-е, самая дикая, по мнению экспертов моды, противоречивая и безвкусная декада прошлого века. А еще летом нужно будет показывать ноги и плечи во всей красе, так что не ленитесь в спортзале.

Итак, чтобы узнать, что нам предлагают на сезон весна – лето – 2017 дизайнеры, воспользуемся подсказками сайтов vogue.ru, modabook.net и all-moda.com.

Разноцветный бум

Цветовая гамма этого сезона весьма насыщенная, особенно популярен розовый. Оттенок неважен, актуален будет любой, от нежно-пудрового до ядерной фуксии. Наконец-то девушки смогут по-настоящему отвести душу, покупая наряды откровенно девичьих расцветок в диких количествах не только дочкам и племянницам, но и себе.

Также рекомендуется вспомнить о сочетаниях, ранее запрещенных, например, насыщенных оттенках розового с огненно-красным. В таком наряде вполне можно появиться не только на зажигательной вечеринке. Еще один пример, казалось бы, безвкусия – сочетать голубой цвет с каким-то еще, выходящим за рамки холодной серо-голубой гаммы. Однако сегодня его сочетания с оранжевым и ярко-зеленым эксперты называют очень удачными.

Все, кроме классики

Костюмы модны всегда, меняются лишь детали. В этом сезоне дизайнеры предлагают носить, мягко говоря, необычные варианты: с гипертрофированно большими плечами или лацканами, слишком высокой или низкой застежкой, двубортные или с рукавами-буфами – какие угодно, кроме классических.

Не покидают наши гардеробы и комбинезоны. В грядущем сезоне они обязательно должны быть с молнией спереди. Длину рукава выбирайте сами.

Принтовый беспредел

Геометрия остается в тренде. Но предпочтительнее всего полоски – горизонтальные и вертикальные, широкие и узкие, но суперярких цветов.

Также дизайнеры советуют прибрести наряд в горошек. Белый или цветной, но обязательно на черном фоне.

Не забудьте и про цветочный принт – он король весенне-летних образов. Тут два главных направления: откровенная цыганщина, которая больше подойдет брюнеткам, либо наивная геометрия, оставшаяся эхом от 60-х, – для девушек со светлыми волосами. Или наоборот.

Еще советуем приобрести себе футболку-поло. Правда, она должна будет иметь какую-то изюминку: провокационную надпись, капюшон или «зацепку» во всю длину.

Это не мешок.Это платье

Очень модно будет появляться в мешковатых платьях, похожих, с одной стороны, на одеяния древних греков, а с другой – на стянутый парашют. Платья, к слову, удобные и идут любой фигуре.

Тем, кто хочет чего-то более элегантного, можно обратить внимание на наряды с неприлично глубоким декольте, асимметричными вырезами – теперь они задают тон.

В противовес царящей на подиумах агрессии родом из 80-х можно заметить и много вариаций на тему кукольных платьев: от мини до макси, нежных пастельных цветов, удачно подчеркивающих талию и щедро украшенных оборками.

Кофты и блузы предпочтительно приобретать рубашечного кроя, чистого белого цвета либо пастельных оттенков, также с геометрическим узором. Актуальны модели на молниях с приталенной формой и рукавами-колокольчиками.

Ни дня без юбки

С наступлением тепла нужно показывать ноги. Юбка с разрезом станет обязательной составляющей гардероба каждой модницы. Исполнение может быть разным: макси, полупрозрачные, дразнящие воображение, футуризм на черном фоне… Каким бы ни было ваше чувство прекрасного, вы обязательно найдете для себя то, что вписывалось бы в этот стиль.

Также эксперты рекомендуют приобретать плиссированные и многослойные модели с накладными карманами.

Брюки идут вширь

Возвращаются в моду и расклешенные женские брюки, причем в современных моделях клеш начинается не от колена, а сразу от бедра. Трапециевидные силуэты преобладают почти на всех показах, и брючный сегмент не стал исключением. Выполнены такие брюки из плотных тканей, что необходимо для удержания устойчивой формы.

Джинсы имеют прямой крой в сочетании с подвернутыми манжетами до щиколотки. Модель так полюбилась многим девушкам, что дизайнеры решили дать возможность насладиться ею подольше. Хорошо если джинсы будут дополнены интересной вышивкой или яркой аппликацией. С таким декором прекрасно будет смотреться классическая белая блуза или рубашка в полоску.

Пока не пришла жара

Разумеется, есть свои тенденции и для прохладных дней.

Кожа популярна уже не один сезон. Сегодня можно найти интересные модели верхней одежды из кожи, а также ультрамодные кожаные комбинезоны, платья, юбки и брюки. Изделия из кожи – куртки, пиджаки, пальто – в этом сезоне модно сочетать с вельветовыми брюками. И наоборот – в комплект к кожаным брюкам или юбке лучше подобрать стильное вельветовое пальто.

Кстати о пальто. Оно должно быть элегантным. Если вы обладательница стройной фигуры, остановите свой выбор на приталенной модели из кашемира. Это минимализм в чистом виде: на таком пальто нет карманов, пояса, манжет и других отвлекающих деталей. Даже застежка и та скрыта, а воротник выполнен в виде неброской стойки.

Что касается плащей, то в этом сезоне они являются прямой стилизацией под старинные кейпы и пелерины. Силуэт плаща в большей степени тяготеет к трапеции, главным образом объемной, рукава заменили прорезями.

Подобные плащи будут хорошо сидеть опять же на стройных фигурах. Носить их лучше с узкими брюками и обувью на высоких каблуках. Символом данного направления может служить серый плащ с оборками.

Достаточно демократичными выглядят и представленные на подиумах кожаные плащи, у которых есть своя изюминка, например сочетание розового цвета с прямым кроем, рукава же должны быть укорочены.

Время «бомбить»

Для поздней весны советуем приобрести куртку-бомбер с ярким цветочным принтом. Или остановиться на жакетах и пиджаках, которые сейчас должны быть удлиненными, приталенными, с широкими рукавами и воротниками-стойками. Ткань, из которой будет изготовлена куртка, может комбинироваться. Модели свободного кроя также останутся в тренде.