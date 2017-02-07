Кармический брак: пока не решите, не отстанут

Давайте друг друга любить и уважать. Иначе, если правы астрологи, нам так прилетит из прошлой жизни, что мало никому не покажется

Говорят, браки совершаются на небесах. Если речь идет о семье счастливой, то, пожалуй, да. Просто очень хочется верить, что именно там, в небесной канцелярии, откуда все виднее, подыскали человеку его настоящую вторую половинку. А если не семья, а одно наказание, кто виноват?

Одна моя знакомая в шутку уверяет, что ее супруг в прошлой жизни был женщиной (ну очень эмоциональный товарищ), а она его свекровью. И, пожалуй, не очень ласковой. Вот ей и воздается.

– Ну хоть в той жизни душу отвела… А если еще в следующей жизни встретимся, кому-то очень не повезет, – смеется она. Но в каждой шутке лишь доля шутки. Мы предлагаем читателям «В» статью психолога, нумеролога и эксперта сайта Astro7 Томирис «Кармический брак». Кто знает, может, нам действительно отмерено счастья и испытаний по заслугам. И каждому из нас приходится отрабатывать свое прошлое, в том числе и в браке.

Возвращаем долги

– Что такое карма? Я понимаю это слово в контексте некоторых народных пословиц: «Что посеешь, то и пожнешь», «Как аукнется, так и откликнется». А если сказать совсем просто, то многие наши встречи в повседневной жизни совсем не случайны, а вызваны некоторыми поступками в прошлых наших воплощениях. Скептики могут сказать: какое еще воплощение, ничего этого нет, и вообще все это ерунда. Но я с этим совсем не согласна и попытаюсь доказать, что такие связи – это не миф, не чья-то больная фантазия, такие связи действительно существуют.

Как показывает опыт работы с людьми, кармических встреч у одного человека может быть очень много. Приходя в этот мир, мы оказываемся в определенном окружении людей, которые нам помогают реализовывать наши кармические задачи (один должен быть инженером – это его кармическая задача, другой – олигархом, и это тоже обусловлено кармой). Обычно людьми из прошлых жизней становятся наши родители, брачные партнеры, дети, друзья, родственники, начальники. Но самый все-таки большой интерес вызывают именно кармические связи между мужчиной и женщиной. Наверное, разгадав этот ребус, все остальное понять будет намного легче. Под отношениями мужчины и женщины мы понимаем связь между партнерами, знавшими друг друга в прошлых воплощениях. Они что-то чувствовали друг к другу, испытывали эмоции, контактировали. Но между ними остались недосказанность, эмоциональные, интеллектуальные, духовные или материальные долги. Встречаясь, такие люди часто понимают друг друга с полуслова.

Случается, люди тянут за собой хвост из прошлых жизней: ревность, агрессию, страх, зависимость. Это говорит о том, что когда-то эти двое не смогли найти правильный выход из какой-либо ситуации и сейчас притягиваются друг к другу. Цель их встречи сейчас – завершить начатое дело, разрешить давний вопрос, реализовать задуманные планы. Такой паре посылается судьбой (или кармой) определенная ситуация на какой-то период времени. Когда встречаются кармические партнеры, они испытывают достаточно сильную потребность друг в друге. Проходит время, и они начинают воспроизводить старый сценарий их отношений, тем самым проходя и переживая те же эмоции, которые когда-то не нашли выхода. Таким образом, оба получают реальный шанс и возможность справиться с той сложной ситуацией, но теперь более мудро и правильно. Это своего рода урок, как в школе: выучил дважды два – пойдем дальше, не выучил – садись и учи, пока не запомнишь.

Духовная цель новой встречи состоит в том, чтобы пара сделала иной выбор и проявила более высокие качества – смирение, принятие, сострадание и т.д. Чтобы понять эти уроки, необходимо определить, к какому типу кармических связей относится ваша ситуация.

Любовь нечаянно нагрянет

Если отношения, брак случились абсолютно неожиданно как для самих партнеров, так и для окружающих (например партнеры абсолютно разные или из разных социальных слоев), то урок состоит в том, чтобы принять ситуацию и человека как есть. Не пытаться его или ее изменить.

И вместе невозможно, и врозь никак

Отношения или брак явно отмечены некоторой фатальностью и предопределенностью. Если происходит постоянная борьба, создается впечатление, что люди специально мучают друг друга. В такой ситуации судьба попросту постоянно сводит таких людей для того, чтобы они научились принимать друг друга такими, какие они есть, а не пытаться бороться с самим собой, потому что, как мы знаем, наш партнер – это наше собственное зеркало. И все, что не нравится в нем, обязательно есть в нас самих. Кармический урок заключается в том, чтобы понять: надо менять не партнера, а отношение к нему и к самому себе.

Неблагоприятный партнер

Ситуация, в которой один из партнеров по браку находится в длительной алкогольной или наркотической зависимости. Такой брак явно является наказанием. Один партнер неосознанно выбирает другого. Происходит это из-за скрытого чувства вины, т.е. в прошлой жизни положительный партнер был в роли плохого человека, фактически все происходило наоборот. Встретившись в этой жизни, люди просто восстанавливают справедливость. Когда справедливость восстановлена и вы отработали кармический урок, вы можете расстаться, если пожелаете.

Мы мечтаем о ребенке, но…

Бездетные семьи. Мы сейчас не говорим о медицинских показателях, хотя и этот фактор тоже поддается расшифровки с точки зрения кармы. Когда случаются такие проблемы, то это говорит о том, что будущее этого рода закрыто. Такие отношения замкнуты на партнерах и служат для осмысления собственных черт характера и качеств, которые они не должны передать следующему поколению. Как правило, такие браки распадаются, а будущее этой кармической связи зависит от того, насколько каждый из партнеров исправился. Если мы говорим о случае распада отношений, то важно, как себя поведут супруги. Если, например, не будет выяснения отношений, кто прав, а кто виноват, то партнерам буду даны дети. Если все-таки отношения удержались и пара решила усыновить ребенка, то со временем им могут дать и своего ребенка. Усыновление детей в высших законах считается настолько правильным, что убирает многие кармические программы, но только если люди делают это с чистым помыслом и действительно сильным желанием иметь ребенка.

Игра в одни ворота

Женщина вышла замуж, родила ребенка, но муж вообще ничего не делает для развития отношений. И вот 15 лет она терпит от него унижения и оскорбления. В такой связи очень хорошо просматривается некоторый треугольник. Она – жертва, он – преследователь, опять она – спаситель. Только встает вопрос: для кого это все? Ситуация очень схожая с отношениями, когда один алкоголик или наркоман, а другой страдает от этого.

В данном случае, чтобы исправить свою карму, нужно принимать кардинальные решения. Если вы готовы быть в роли жертвы всю оставшуюся жизнь, то не нужно делать ничего. А если вы все-таки хотите жить по-другому, то необходимо проявить все самые сильные качества вашего характера. И тем самым показать и доказать партнеру, что так дальше продолжаться не может, и привести ему такие доводы, чтоб он был искренне заинтересован в построении ваших отношений.

За что мне такое?

Отношения, в которых один из партнеров может быть инвалидом, душевно больным. В таких ситуациях человек проявляет очень много высших качеств, которые в другой благоприятной ситуации не проявил бы: заботу, любовь, сострадание. Чтоб исправить свою карму, в данном случае необходимо применить правило: все беды посланы нам для того, чтобы, ища выход из них, мы начали свое духовное развитие и что-то изменили в себе в лучшую сторону.

Замуж – не напасть…

Брак после недельного знакомства. Здесь ситуация самая сложная, обычно в ней партнеры оказываются как бы во сне. А под конец сновидений у них начинают открываться глаза на мир. Очень часто такие браки распадаются через год, максимум два. Но отношения можно сохранить, только вот потрудиться партнерам придется очень сильно. В таких ситуациях супруги должны переходить на новый уровень взаимоотношений, это значит, что им необходимо уделять много времени психологической стороне вопроса, контролировать свои реакции и глубоко осмысливать свои поступки. Подобная кармическая связь является исцеляющей. В данной ситуации, чтоб изменить свою карму, человек должен заранее понимать, к чему приводят или могут привести подобные действия. Партнеры должны развивать свои отношения и осмысливать поступки, тогда такая кармическая ситуация будет иметь очищающий эффект.