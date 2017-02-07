Такого цирка нам и не хватало

Вернутся и клоуны, и звезды всех мастей

Владивостокский цирк после капитального ремонта станет местом разнопланового досуга горожан

В стенах отремонтированного здания цирка, обещает его руководство, не только возобновится показ цирковых программ, но и будет устроена отличная концертная площадка, оснащенная современной световой и звуковой аппаратурой. Но и это не все – у обновленного цирка появится уйма новых возможностей.

Ввод в эксплуатацию здания цирка после капитального ремонта запланирован на сентябрь. До финишной черты еще семь месяцев. Но при таком масштабном объеме работ (а обновляется все: от подвалов до крыши и фасада) это совсем немного. Можно сказать, сроки поджимают, поэтому ремонтные работы на объекте не прекращаются даже в выходные дни.

О глобальной реанимации Владивостокского цирка и о грядущих переменах в его жизни корреспонденту «В» рассказал директор учреждения Александр Шурыгин.

Запаха больше не будет

Ежедневно в здании цирка работают от 120 до 300 специалистов разного профиля: электрики, монтажники пожарной и охранной сигнализации, штукатуры-маляры, сварщики, сантехники. Бригад много, и у каждой свое помещение, где можно переодеться, отдохнуть, пообедать, что очень удобно для рабочего процесса: не тратится драгоценное время на посещение столовой вне стен объекта...

Владивостокский цирк был сдан в эксплуатацию в конце декабря 1973 года, но первые представления под его куполом состоялись в начале января 1974-го. На тот момент это было одно из лучших в стране зданий цирка, оно было оборудовано самой современной световой, звуковой и киноаппаратурой. Для тех, кто не застал те времена, напомним, что изначально Владивостокский цирк проектировался как культурно-развлекательный комплекс со зрительным залом на 2400 мест и отличной акустикой, где предполагалось выступление цирковых коллективов, артистов эстрады и даже демонстрация кинофильмов.

За четыре с лишним десятилетия здание ни разу не ремонтировалось. Его техническое и противопожарное оснащение морально устарело и перестало соответствовать требованиям дня сегодняшнего. Жесткие кресла в зрительном зале пришли в негодность, паркет в фойе на втором этаже превратился в труху, штукатурка на фасаде облезла, огромные стекла в витражах грозили выпасть при сильном ветре. Иными словами, бывшая гордость столицы Приморья стала диссонировать с внешним обликом преображающегося Владивостока. Поэтому решение о капремонте цирка было очень своевременным.

– После ремонта стены, перегородки и общие помещения останутся такими, как задумывали проектировщики. Но все это будет приведено в соответствие с нынешними требованиями норм, например, противопожарной безопасности и охранной сигнализации. Сейчас в каждом помещении, независимо от того, с окнами оно или без окон, будет установлена вытяжная вентиляция. Также монтируется автоматическая система пожаротушения. Раньше такого не было. В плане безопасности цирк будет соответствовать всем современным нормам и требованиям, предъявляемым к зданиям, где проводятся культурно-массовые мероприятия, – подчеркнул Александр Шурыгин.

Не знаю, как в других городах России, где есть свой цирк, но у владивостокцев это учреждение культуры ассоциировалось не только с акробатами, клоунами или жонглерами, но и со стойким запахом цирковых животных. За четыре десятилетия «ароматами» четвероногих, лохматых и пернатых артистов пропиталось буквально все здание, не исключая первого этажа, где размещался гардероб, фойе на втором этаже и, конечно, зрительный зал. Радости посетителям эти запахи не доставляли, особенно страдающим аллергией.

– Запаха животных не будет! – заверил Александр Шурыгин. – Таковы современные требования к зданиям цирка. В слоновнике, в конюшне, в вольерах для собак и обезьян – в общем, во всех помещениях, где находятся животные, также будет установлена вытяжная вентиляция.

Если говорить о сервисе для цирковых животных, то здесь Владивостокский цирк после ремонта не уступит двум столичным собратьям – цирку на проспекте Вернадского и цирку Юрия Никулина на Цветном бульваре, а также недавно отремонтированному Большому Санкт-Петербургскому государственному цирку. К примеру, в конюшнях появятся персональные помывочные, а также стойла с автоматическими кормушками и поилками. Более того, в здании Владивостокского цирка будет обустроена лечебница для животных, оснащенная современным медицинским оборудованием, с отдельным помещением для процедур и операционной. Как и в былые годы, следить за здоровьем и в случае необходимости лечить рычащих, лающих и мяукающих артистов цирка будет ветеринарный врач Ольга Терещенко, по словам Александра Шурыгина, один из лучших цирковых ветеринарных врачей в России.

Комфорт гарантирован

Из знаковых артефактов прошлого в отремонтированном здании вновь появится зимний сад из экваториальных растений, украшавших второй этаж цирка. Вспомните гигантские пальмы, лианы и кактусы в деревянных кадках, на фоне которых любили фотографироваться зрители: за витражами снег или дождь, а здесь вечное лето, как в сказке.

Сегодня экзотические растения пережидают ремонт в других учреждениях культуры Владивостока. Но по его окончании непременно вернутся под крышу родного цирка и в более благоприятные условия, чем прежде.

– До ремонта здание цирка отапливалось неважно, потому что старая система теплоснабжения износилась. Благодаря витражам солнечного света было много, но в помещении наблюдались большие перепады между дневными и ночными температурами. Как следствие, теплолюбивые растения часто болели. Сейчас в здании водяное отопление и подача горячего воздуха, поэтому будет тепло не только людям, но и растениям, – обещает директор цирка.

Необходимо добавить, что комфорт для публики, артистов, животных и растений зимнего сада будет создавать автоматизированная система кондиционирования с возможностью следить за температурой и регулировать ее с помощью термодатчиков как во всем здании сразу, так и в отдельных его помещениях.

По словам Александра Шурыгина, после ремонта площадь зрительного зала останется прежней, но будет увеличено расстояние между мягкими креслами исходя из современных требований. На количество мест в зале это не повлияло. Зато увеличилось количество мест на балконах и в ложах слева и справа от манежа. Также вернулись на свое штатное место последние три ряда в зале, которые с давних пор вообще не были задействованы, их просто убрали. Благодаря этим преобразованиям общее количество мест в цирке увеличилось: до ремонта было 1994, после – 2040.

И еще один немаловажный нюанс. В цирке после ремонта будет действовать лифт для людей с ограниченными возможностями передвижения. Они смогут подниматься с первого этажа на второй, не вставая с кресла-каталки. Такого сервиса прежде не было.

По большому счету, после капитального ремонта Владивостокского цирка город вновь получит не только цирковой манеж, но и новый концертный зал, оснащенный по последнему слову техники – от освещения до звука, способный принять не только артистов эстрады, но и рок-группы. На время представления эстрадных программ сцена будет дополняться специальной лестницей от места дислокации оркестра вниз на манеж. Кроме того, за сценой будет установлен большой экран, на котором можно показывать перед представлениями или в антрактах музыкальные клипы, мультфильмы, видеоряд сопровождения выступающего артиста эстрады, да что угодно.

Кстати, подобные экраны уже установлены в 24 цирках из 43 ныне действующих в системе Росгосцирка. В государственные праздники там показывают патриотические фильмы советских времен, причем бесплатно.

Культуру в массы без выходных

Цирк – это большое здание в центре Владивостока, которое необходимо задействовать не только в субботу и воскресенье, когда есть цирковые представления, но и каждый день с утра до вечера. В былые времена площади цирка использовались очень конструктивно. Здесь проходили ежегодные туристические ярмарки, книжные выставки, всевозможные творческие конкурсы. И всегда там было полно народа, потому что у цирка удобное место расположения – это центр города, рядом остановки общественного транспорта.

– В наших планах – сделать Владивостокский цирк центром детского досуга и творчества. В фойе первого этажа есть помещение, в котором мы оборудуем детскую игровую комнату, чтобы мамочки могли оставлять у нас детей, отправляясь в город по делам, к примеру в парикмахерскую. Наши педагоги будут заниматься с малышами творчеством, например, учить их рисовать, лепить, общаться с другими детьми. С правой стороны цирка обустроим детскую площадку с небольшим фонтаном. Кроме того, в планах – организация экскурсий для детей на фабрику мороженого, в океанариум, на кондитерскую фабрику и так далее. Мы хотим, чтобы детей тянуло к нам не только в дни представлений. Также мы готовы предоставлять бесплатные билеты ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, малоимущим. Если какие-то предприятия захотят провести у нас свои акции, мы готовы пойти им навстречу, – говорит Александр Шурыгин.

Кстати, во времена СССР в цирке проводили отчетно-перевыборные собрания коммунисты Дальзавода. Почему именно здесь? Потому что количество членов парторганизации этого прославленного предприятия позволяло собраться всем вместе лишь в таком большом зале. Об этом историческом факте корреспонденту «В» в свое время рассказал Анатолий Макарович Буренко, первый директор Владивостокского цирка.

И еще один исторический факт. В августе 1987-го на манеже Владивостокского цирка выступила культовая рок-группа «Пикник». Это был самый первый приезд питерских рокеров в столицу Приморья в рамках фестиваля «Дни культуры Ленинграда». В те дни ажиотаж вокруг этих гастролей был такой, что вместо 14 (!) заявленных концертов в цирке группа отработала еще два дополнительных, выступая по два раза в день. Всего же за 10 дней пребывания команды Эдмунда Шклярского во Владивостоке «Пикник» выдал на-гора аж 22 концерта. Прошло 30 лет, но этот своеобразный рекорд до сих пор не побит.

– Открытие цирка после ремонта запланировано на 1 сентября. В десятых числах сентября из Японии возвращается коллектив Росгосцирка. Скорее всего, нашу первую программу будем подстраивать под него, – делится планами Александр Шурыгин. – Перед закрытием цирка на ремонт мы проводили фестиваль детских цирковых коллективов края, и я пообещал детям, что после открытия мы проведем фестиваль в еще больших масштабах, пригласив коллективы не только из Приморья, но и со всего Дальнего Востока. Планируем провести этот фестиваль в октябре. Прошу отметить красной строкой: мы готовы поддержать любые интересные предложения и проекты. Мы хотим, чтобы цирк работал с утра до вечера, без выходных. И у нас такая возможность есть.