Опасный уголь

Новостная лента
Февраль, 15 среда
16:12
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
16:12
Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке Видео
16:03
Снег с дождем накроет Приморье в четверг
15:44
Житель Владивостока доехал бесплатно до Шаморы и ограбил таксиста, угрожая ему расправой
15:21
Во Владивостоке работают над созданием рыбного рынка Фото
15:09
Студенты Владивостока выращивают огурцы в университете Видео
14:46
В Приморье раздавали "валентинки для машинки"
14:37
Во Владивостоке пройдет премьера пьесы "Прошлым летом в Чулимске"
14:35
Футбол вызывает слабоумие
14:29
Владивосток увидит "Стену" уже в ближайшее воскресенье
14:24
Переход леопарда над Нарвинским тоннелем запечатлен на видео Видео
14:19
На месте обвала дороги во Владивостоке перекрыли движение даже для пешеходов Фото
14:14
При пожаре в Приморье спасен мужчина
14:10
В Приморье продается 4-хкомнатная квартира
14:03
Сегодня во Владивостоке открывается городская школа «Звезды КВН»
13:52
В Приморье сгорел жилой дом
13:41
В Приморье зафиксировано шесть возгораний
13:36
Во вторник во Владивостоке произошло 58 аварий Эксклюзив
13:31
"Мужская тема" на волнах 101,7 FM
13:30
Приморец забрал машину должника в счет погашения долга
13:15
Видеоблог владивостокского КВН-щика: Как приморцы лечатся от рака в Корее? Видео
13:05
Приморский парламентарий прогулял свой суд в День святого Валентина Эксклюзив
13:03
Мобильное приложение поможет пожаловаться на плохие дороги в России
12:52
Почти 23 тысячи малышей появились на свет в Приморье в 2016 году
12:43
Жительница Приморья "пронесла мимо кассы" 200 000 рублей
12:34
Прокурор Приморья: В работе властей после тайфуна «Лайонрок» выявлено более 1500 нарушений
12:27
Ученые выяснили, чего не хватает женщинам в годы кризиса
12:17
Автолюбитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе во Владивостоке Эксклюзив
12:14
Владивостокские полицейские сыграли в мини-футбол Фото
12:03
Школьники Владивостока изучают китайский язык, просматривая мультфильмы
11:40
Девушка в неадекватном состоянии выпрыгнула из окна в Приморье, но зацепилась за бельевые веревки
11:31
Хоккейный клуб «Адмирал» попал под поезд Адреса
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4083 (22) от 15 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Почему общедомовые нужды стали такими прожорливыми
Такого цирка нам и не хватало
Опасный уголь
Работы юных талантов разместили в зале мэтров
Красивый сад своими руками
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Главное

Опасный уголь

Все знают, но ничего не делается

Перевалка черного золота открытым способом становится опасна и людям, и морским обитателям.

Пикет против перевалки угля открытым способом, прошедший на прошлой неделе в Находке, собрал около трех тысяч человек. Антрацитовый снег, грязные подоконники, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере и бездействие региональной власти (ситуация не решается с 2014 года) – все это привело к крупному народному возмущению. 

Тому, как решается проблема и что ждет приморский город-порт в будущем, была посвящена передача «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма».

– Прошел ровно год с того момента, как мы обсуждали проблему перевалки угля открытым способом на радио «Лемма», – отметил журналист. – Вопрос актуален не только для Находки, но и для других портов Приморья – Посьета, Владивостока и т.д. Год назад мне казалось, что под давлением общественного мнения процесс сдвинулся с мертвой точки, что администрация края и муниципальные образования приняли меры. Оказалось, наоборот.

По словам Андрея Калачинского, в 2016 году объем угля, прошедшего через порты Приморского края, увеличился почти на 20 процентов. Более того, на уровне правительства решено вкладывать средства в портовые инфраструктуры для увеличения перевалки сыпучих грузов.

– Тенденция идет только к нарастанию, – резюмировал журналист.

Новое веяние

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский еще в 2014 году не раз подчеркивал, что именно он предложил законодательно запретить в регионе открытый способ перевалки сыпучих грузов. Потом выяснилось, что на федеральном уровне это сделать нельзя, а поправка в профильный краевой закон коснулась только будущих портов, если таковые будут строиться. Действующие предприятия не только продолжают перевалку угля по старинке, без применения современных защитных средств, но и увеличивают ее объемы.

Обсудить непростую угольную ситуацию пришли представители общественной организации «Надежда Находки» Татьяна Корчневая и Артем Трембовлев (именно эта организация провела упомянутый пикет в Находке), а также эксперты от науки: Татьяна Вшивкова, старший научный сотрудник Федерального научного центра биоразнообразия, член экспертного совета по проблемам экологии Приморского края, и Владимир Раков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН.

– В последнее время в Находке в разы увеличились объемы перевалки угля, – рассказал Артем Трембовлев. – Зимой это особенно заметно. Не только тем, кто живет в прибрежных районах рядом с причалами, но и всем остальным жителям. Угольной пылью засыпан весь город. Везде лежит черный снег. Уголь в песочницах, в которых играют дети, на подоконниках в квартирах и учреждениях. Угольные частицы проникают в дома даже через двойные стеклопакеты пластиковых окон. Мы все этим дышим. Ситуация вызывает большие опасения.

Площадки, на которых переваливается уголь, растянулись по всей прибрежной зоне города. Всего данным видом деятельности занимаются 11 предприятий.

В Москве услышали

На прошлой неделе в Находке состоялся пикет, который стал общественным ответом на бездействие региональных властей. Жители выразили свое недовольство ситуацией и опасение, что проблема не решается.

– Это был именно пикет, а не митинг, – пояснила Татьяна Корчевная, активист «Надежды Находки». – На митинге должна быть трибуна, с которой выступает оратор. Тут же оратором был каждый. Никому не надо было со сцены говорить: товарищи, наш город страдает от угольной пыли! Это видят все. Все понимают, что с этим надо бороться. Мы собрали более 12 тысяч подписей под петицией, запрещающей перевалку угля открытым способом.

По словам Татьяны Корчневой, угольная проблема – это веяние последних лет. Порты Находки изначально не были предназначены под перевалку сыпучих грузов.

– Мы коренные находкинцы, родились здесь, – отметила активистка. – В пору моего детства мыс Астафьева был одним из самых экологически чистых районов города. Люди во время обеда ходили туда удить рыбу. Если где-то и был уголь, то в незначительных количествах. Сейчас же угольные частицы можно наблюдать во всех районах города. Даже на ГПТУ, что за Врангелем. Даже в Триозерье, хоть оно и защищено сопками, уже замечают угольный налет.

На пикете присутствовали депутаты Думы Находки и представители администрации города.

– Мы приглашали губернатора, региональные власти, – рассказала Татьяна Корчневая. – Но никто из краевой администрации не пришел.

Однако после резонанса в СМИ главой региона было сделано заявление об усилении контроля за предприятиями, переваливающими уголь.

– Губернатор дал поручение усилить контроль, – подчеркнул Андрей Калачинский. – Однако начиная с 2014 года это уже, наверное, пятнадцатый раз, когда он призывает усилить контроль.

Находкинцы были услышаны и на федеральном уровне. Один из депутатов Госдумы на парламентском заседании доложил коллегам о самой острой проблеме жителей портового города.

Урановый след

Насколько перевалка угля опасна для природы?

– Если толщина угольной прослойки на дне моря достигнет нескольких сантиметров, то этого достаточно для гибели придонных животных, – рассказал Владимир Раков. – Например, трепанга, двустворчатых моллюсков, актиний, некоторых видов ракообразных, даже крабов. При фильтрации воды они извлекают из нее кислород. А угольная крошка забивается в жабры. Если ее концентрация будет слишком велика, они просто задохнутся.

По словам ученого, опасная концентрация угольной пыли в донных отложениях может присутствовать на расстоянии километра от линии отреза воды.

– Уголь относится к третьему классу опасности, – сообщил океанолог. – Не все знают, что наши первые атомные электростанции работали на уране, который извлекали из каменного угля. А там не только уран, но и тяжелые металлы. Поэтому согласно санитарным нормам вокруг портов должны быть санитарно-защитные зоны длиной до полукилометра. В этих зонах не должны находиться жилые дома, детсады, школы и т.д.

У нас ни в одном порту эта мера не соблюдается. В Посьете, например, жилые пятиэтажки стоят через дорогу от портовых ограждений. Изначально порты не были предназначены для перевалки опасных грузов. Здесь переваливали лес, щепу в контейнерах, еще что-то, но не уголь.

Что касается Владивостока, то уголь переваливают и здесь, на территории рыбного порта. Терриконы хорошо видны из окон здания краевой администрации или с Золотого моста. Правда, объемы перевалки небольшие, бухта Золотой Рог закрыта от сильных ветров, а сам порт занимается перегрузкой угля в тихую, безветренную погоду, чтобы минимизировать загрязнения.

Дело в позиции

Татьяна Вшивкова входит в экспертный совет при губернаторе Приморского края по вопросам экологии. По ее словам, вопрос о приостановке перевалки угля открытым способом не раз поднимался на заседании совета.

– Собака лает – караван идет, – так Татьяна Сергеевна сформулировала отношение власти к мнению экспертов.

По ее словам, в крае необходим мораторий на перевалку угля, который будет действовать до того времени, как предприятия смогут сделать ее эффективной и безотходной.

– Решение зависит только от строгой позиции губернатора, – подчеркнула представительница научного сообщества. – Он всегда говорит хорошие вещи, всегда дает обещание, но ничего не решается.

Сами же компании, занимающиеся угольным бизнесом, по словам экспертов, не спешат направлять средства на защиту экологии.

– Только сейчас началось формирование каких-то фондов для защиты территорий от угольной пыли, – отметил Артем Трембовлев. – А до этого были какие-то разовые мероприятия вроде закупки швабр в школы. Эти меры принимаются для того, чтобы купировать негативную волну от жителей, купить их одобрение. Но под угрозой жизни и здоровье жителей Находки. Это нельзя купить.

– Мы видим, что правительство, с одной стороны, делает все, чтобы привлечь людей на Дальней Восток, – резюмировал Андрей Калачинский. – В том числе и бесплатной раздачей гектара земли. И в то же время мы видим, как лучшее побережье нашего края, его южное побережье, превращается в зону экоцида. Точку должны поставить региональные власти. Прислушаются ли они к жителям или опять мы будем слышать пустые обещания? Покажет время. Напомню только, что 2017-й год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом экологии.

Автор : Евгений СИДОРОВ

comments powered by Disqus
В этом номере:
Почему общедомовые нужды стали такими прожорливыми
Почему общедомовые нужды стали такими прожорливыми

Можно ли вернуть затраты в прежние размеры?

Такого цирка нам и не хватало
Такого цирка нам и не хватало

Вернутся и клоуны, и звезды всех мастей

Опасный уголь

Все знают, но ничего не делается

Работы юных талантов разместили в зале мэтров

Выставка «Реальность и фантазия» открылась во Владивостоке. Экспозиция, где свои работы представили воспитанники муниципальной детской школы искусств № 1 им. Прокофьева, развернулась в Приморской картинной галерее (Партизанский проспект, 12), сообщили в пресс-службе мэрии.

Красивый сад своими руками
Красивый сад своими руками

Очередное занятие городской школы садоводов и огородников состоится в приморской столице в предстоящую пятницу, 17 февраля.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4082

Сняли звезду и отправили в шредер
«Эру-ГЛОНАСС» подтолкнут митингом
Миллион за «Крейсера»
Новая система расчета ОДН стала поводом для спора
Работу управляющих компаний проверяют во Владивостоке
Из упрощенного въезда во Владивосток исключат тормозящие процессы

газета
газета "Владивосток" № 4081

Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
Моряки показали выучку на ринге

газета
газета "Владивосток" № 4080

Кольцо на «3-й Рабочей» лишили «автостраховки»
В память о погибших
Гектар по силам. И способностям
Горожане помогли полицейским раскрыть наркопритон
«Игрок» назначил встречу
Раскидали мусор по газону…

газета
газета "Владивосток" № 4079

И пропуск в школу, и платежное средство
Не надо губернаторского контроля. Дайте дров!
«Беркут» в жестком сражении отстоял для Владивостока кубок главы
Хороводы с ядовитыми скатами доведут до танцев с акулами
Женская грудь волнует докторов
Премьер Абэ вновь приедет на Русский