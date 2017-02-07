Весной и летом в Токио за три часа

В конце марта к выполнению регулярных полетов по маршруту Владивосток–Токио–Владивосток приступит авиакомпания «Аврора», сообщает пресс-служба края.

Авиаперелеты по новому направлению планируется выполнять три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути составит около трех часов.

В авиакомпании отметили, что новый рейс будет осуществляться с учетом востребованности направления у жителей края в весенне-летний период.

Напомним, что еще десять лет назад из Владивостока летали регулярные рейсы в Ниигату, которые затем были отменены из-за убыточности. С тех пор авиарейсы в Японию возобновляются периодически – в разгар туристического сезона.