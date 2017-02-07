Политика есть. А промышленность?

Приморским депутатам не удалось узнать, как реализуется в регионе закон «О промышленной политике в Приморском крае», принятый ими год назад.

На очередном заседании экономического комитета ЗС ПК планировалось заслушать отчет первого вице-губернатора Василия Усольцева на эту тему. Однако вопрос был исключен из повестки дня по ходатайству представителя администрации края. Как объяснил чиновник, в связи с необходимостью уточнения представленной ранее информации.

Председатель комитета Александр Костенко согласился с представителем администрации, подчеркнув, что закон «О промышленной политике в Приморском крае» крайне актуальный для региона, а потому, видимо, краевым властям нужно основательно подготовиться к встрече с депутатами для обсуждения этого вопроса. В частности, Костенко отметил, что в документе оговорено несколько видов поддержки производственных предприятий региона.

– К промышленникам нужно относиться не просто как к коммерсантам, которые работают и платят налоги в казну. Производственным предприятиям нужно оказывать поддержку, и необязательно финансовую. Помощь может быть и связанная с предоставлением земли, и административная – разная. Тогда производители поймут, что они нужны, что у них есть будущее в нашем регионе.

Между тем, по мнению первого заместителя председателя Приморского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Михаила Колтовича, слушание информации о ходе реализации закона «О промышленной политике в Приморском крае» отложили лишь потому, что докладывать было нечего.

– Ни одно положение закона не было выполнено,– уверяет он. – Например, для начала администрация края должна была создать уполномоченный орган, который будет курировать исполнение закона «О промышленной политике», но пока это не сделано.

Единой концепции развития промышленности в Приморье в новой истории региона не существовало. Наши попытки инициировать разработку документа долгое время терпели фиаско. Наконец законодательные нормы приняты. А вот исполнять их, судя по всему, чиновники пока не торопятся…