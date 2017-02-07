«Мир» настанет для бюджетников

С 1 июля 2017 года новые зарплатные клиенты банков, работающие в бюджетной сфере, будут в обязательном порядке получать карты платежной системы «Мир». Полностью переход на эти карты будет завершен в течение года – к 1 июля 2018 года, сообщила «Российская газета».

Также с этого лета карты «Мир» будут выдаваться выходящим на пенсию людям. Остальные пенсионеры получат их после истечения срока действия имеющихся у них на руках банковских карт, через которые они получают пенсии. Таким образом, для пенсионеров перевод будет более плавным (в течение двух-трех лет), чем для сотрудников бюджетных организаций.

Такой порядок перевода бюджетников на национальную карту предложила установить глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами, организованной Ассоциацией региональных банков России в подмосковном комплексе «Бор».

К апрелю будет полностью завершено создание необходимой инфраструктуры. Участниками платежной системы «Мир» являются 184 банка, 98 процентов банкоматов и 79 процентов платежных терминалов в магазинах принимают карту «Мир».

«Мы действительно считаем, что карта абсолютно конкурентоспособна и по тарифам, и по функционалу», – подчеркнула глава ЦБ.

По оценке Банка России, для пенсионеров плановый обмен карт Visa и MasterCard на «Мир» продлится до 1 июля 2020 года, уточнила позже зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Согласно проекту поправок, внесенному в Госдуму главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, срок перевода бюджетников на карту «Мир» – январь 2018 года. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении в следующий четверг.

Справка «В»

Напомним, в 2014 году по указу президента была создана национальная платежная система «Мир» (НСПК). Она задумана как альтернатива международным платежным системам Visa и MasterCard. НСПК обязали обеспечить безопасность и стабильность операций с банковскими картами на территории государства.

Одним из главных отличий в системе безопасности от других платежных систем – гарантия безопасности операций со стороны нашего государства. Информация о состоянии счета клиента не выходит за пределы РФ – этот фактор эксперты называют в числе преимуществ национальной карты.