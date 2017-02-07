Дальний Восток опередил остальные регионы… в падении доходов граждан

Доходы населения в Дальневосточном регионе упали сильнее, чем в среднем по России, ситуацию нужно переломить, цитирует вице-премьера правительства РФ Ольгу Голодец «Интерфакс».
– То, насколько упали доходы на Дальнем Востоке, превзошло среднероссийские показатели, – отметила она в ходе правительственного часа в Госдуме. – В настоящее время министерство Дальнего Востока внесло в правительство так называемую демографическую концепцию, и позиция всего социального блока – в этой программе должны быть четко обозначены пути повышения доходов населения.
По словам вице-премьера, налицо противоречие: на Дальнем Востоке растут прибыли предприятий, идут инвестиции, а доходы населения падают.
«Это должно быть исправлено», – подчеркнула Ольга Голодец.
Выставка «Реальность и фантазия» открылась во Владивостоке. Экспозиция, где свои работы представили воспитанники муниципальной детской школы искусств № 1 им. Прокофьева, развернулась в Приморской картинной галерее (Партизанский проспект, 12), сообщили в пресс-службе мэрии.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство