Дальний Восток опередил остальные регионы… в падении доходов граждан

Доходы населения в Дальневосточном регионе упали сильнее, чем в среднем по России, ситуацию нужно переломить, цитирует вице-премьера правительства РФ Ольгу Голодец «Интерфакс».

– То, насколько упали доходы на Дальнем Востоке, превзошло среднероссийские показатели, – отметила она в ходе правительственного часа в Госдуме. – В настоящее время министерство Дальнего Востока внесло в правительство так называемую демографическую концепцию, и позиция всего социального блока – в этой программе должны быть четко обозначены пути повышения доходов населения.

По словам вице-премьера, налицо противоречие: на Дальнем Востоке растут прибыли предприятий, идут инвестиции, а доходы населения падают.

«Это должно быть исправлено», – подчеркнула Ольга Голодец.