Россияне интересуются вариантами использования бесплатного гектара

C 1 февраля на третьем этапе программы «Дальневосточный гектар», когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России, подано свыше 21,6 тысячи заявок из всех 85 регионов РФ.

А за весь период программы от граждан России поступило почти 58 тысяч заявлений, сообщается на сайте Минвостокразвития.

Больше всего заявителей интересует получение дальневосточного гектара в Приморье, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области.

С начала третьего этапа поступило почти 4 тысячи заявлений от приморцев. Хабаровчане подали свыше 1,7 тысячи заявок. Из Москвы и Московской области пришло более 1 тысячи заявлений, из Республики Саха (Якутия) – свыше 800. В Сахалинской области подано 530 заявлений. Свыше 320 заявок прислали петербуржцы. Почти 300 заявлений поступило из Амурской области. Более 200 заявок поступило из Свердловской области, с Камчатки и даже из Краснодарского края.

Круглосуточно поступают звонки на горячую линию. С 1 февраля количество звонков превысило 32 тысячи. Всего с начала выдачи гектаров – с июля 2016 года – на телефон горячей линии обратилось более 113 тысяч человек. Большинство вопросов, волнующих граждан, связаны с алгоритмом получения земли, возможностью подачи коллективной заявки и вариантов использования дальневосточного гектара.