Прекрасные геологини

Полностью согласна и горячо поддерживаю акцию «В» «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!». Как только прочитала в прошлой толстушке, так сразу решила принять участие. Отправляю вам фото моей мамы Антонины Фроловны Ивановой и ее коллег и подруг. Все они сделаны в 50–60-х годах прошлого века.

Вместе с мамой мы целый вечер перелистывали страницы фотоальбомов, вспоминали то далекое время. И сколько прекрасных лиц девушек, молодых женщин и мужчин прошло перед нашими глазами!

Главная героиня рассказа – моя мама Антонина Фроловна Иванова родилась в 1926 году. Еще до войны ее семья перебралась из Краснодарского края в Зею Амурской области. Брат воевал, а мама, окончив школу, работала в военкомате. На первой фотографии 1945 года моя мама со своей мамой Анной Павловной Луневой, моей бабушкой. Обратите внимание на мамину прическу: красиво уложенные локоны по бокам головы, сзади две большие косы. У Анны Павловны прическа скромнее, но обе очень красивы. Одежда сшита Анной Павловной, она была профессиональной портнихой, научила шить и свою дочь. Эту фотографию они посылали на фронт Николаю, маминому брату.

В 1948 году мама выходит замуж и с мужем-геологом они уезжают в село Вознесенка Приморского края, с тех пор вся их жизнь связана с Приморьем. Вскоре родились две дочки, а как они подросли, мама решила получать высшее образование и с подругой Лидией Петровной Долгун стала готовиться к поступлению на очное отделение геологического факультета ДВПИ. За пять километров от Вознесенки они каждый день ездили или чаще ходили пешком в школу, чтобы повторить программу 10-го класса. В 1954 году обе успешно сдали вступительные экзамены и стали студентками. На второй фотографии Антонина Иванова и Лидия Долгун на празднике Масленицы на Седанке (1955 год). Мама была одной из первых модниц Владивостока – к примеру, позволила себе надеть клетчатое пальто. Несмотря на то что на голове у Лидии повязан платок, он вполне гармонирует с пальто, которое отличается интересным кроем и отделано натуральным мехом. А какие у них веселые и кокетливые лица! На третьем снимке обе молодые женщины уже старшекурсницы, это 1958 год. На фоне набережной они выглядят великолепно (Голливуд отдыхает!): шляпка и габардиновый пыльник на Антонине, габардиновый костюм, перчатки – на Лидии, обе в элегантных туфельках. Надо отметить, в студенческой группе, где учились мама и Лидия Петровна, они были самыми старшими, и вообще, там было всего три девушки. Они пользовались большим уважением и симпатией однокурсников благодаря тому, что хорошо учились, были скромными, приветливыми и красивыми. На летние каникулы мама забирала меня и сестру (а мы жили во время маминой учебы у бабушки с дедушкой в поселке Кивда Амурской области), и все лето мы проводили в Вознесенке, где жила и работала дружная компания молодых геологов. Образованные, интеллигентные, работящие, веселые геологи жили в финских домиках, в каждом из которых была прекрасная библиотека. Мама выращивала целую плантацию шикарных георгинов, во дворе стоял теннисный стол, и все желающие играли в настольный теннис. По выходным большая компания отправлялась купаться на реку Лефу, там ловили рыбу, играли в волейбол, устраивали пикники, пели песни. У всех были дети, и мы очень весело и дружно проводили время.

На четвертой фотографии мама со своей подругой Майей Александровной Кононовой. Приветливые молодые женщины смотрят на нас из середины прошлого века, но сколько в них очарования, благородства и достоинства, и как подчеркивают это очарование шелковые платья собственного пошива и пышные прически! Так косы, как у Майи, сейчас не носят! А ведь как красиво! Майя с мужем приехали работать в Приморье по направлению после окончания университета в Киеве. Проработав несколько лет, они вернулись на свою родину. Семь лет назад я встречалась с Майей Александровной в Киеве, она была бодра, всем интересовалась и показывала мне собственноручно расписанные разделочные доски, одну из которых я привезла в подарок маме. На пятом снимке (1958 год) – замечательный портрет моей мамы в синем панбархатном платье, украшенном золотой брошкой. Это платье, сшитое мамиными руками, я хорошо помню, оно очень долго хранилось в нашем доме, но в конце концов из него сделали шарфики.

Успешно окончив институт в 1959 году, мама возвращается в Вознесенку, а оттуда наша семья перебирается в Иманскую экспедицию в поселок Рощино. Лидия Петровна осталась во Владивостоке и работала в одной из экспедиций Геологического управления, вышла замуж, вырастила троих сыновей, после выхода на пенсию увлеклась дачей и очень долго ею занималась. Она и сейчас сохраняет бодрость духа, старается быть в курсе всех событий.

Шестая фотография сделана в поселке Рощино в 1961 году, незадолго до отъезда нашей семьи во Владивосток. На ней мама с женой папиного брата, тоже геолога, Екатериной Илларионовной Ивановой. Фотография сделана в рабочей обстановке в минералогической лаборатории. Но как приятно смотреть на одухотворенные прекрасные лица! Аккуратные прически, наглаженные воротнички и пуловеры, изящная брошь подчеркивают женственность их хозяек. А как они чудесно пели на два голоса! Обе были замечательными хозяйками: вкусно готовили, шили и вязали, так что и сами, и все дети были одеты в модные, как бы сейчас сказали, хендмейд-наряды. Моя любимая тетя Катя сейчас проживает в Омске с семьей дочери, помогает растить правнука. Каждый день общается по телефону с моей мамой, которая живет во Владивостоке с семьей внука и тоже занимается воспитанием правнука, который ее очень любит. Мы с мамой соревнуемся в отгадывании кроссвордов и сканвордов, и частенько она выигрывает. Еще она очень хороший рассказчик.

Вот такие они, девушки-красавицы 50–60-х годов! Низкий им поклон. Пусть будут здоровы и живут долго.

В прошлом номере мы объявили новую акцию «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!», посвященную нашим прекрасным бабушкам, прабабушкам и мамам – всем тем женщинам, что жили в 40–70-е годы прошлого века и прошли вместе с СССР все самые сложные периоды… Напомним: нам стало обидно после нескольких публикаций в Интернете, авторы которых утверждали, что в Советском Союзе красивых женщин не было и быть не могло и что все они были грубы и мужеподобны. Но мы категорически утверждаем: никакие трудности и тяготы не отбивали у милых красавиц времен СССР желание быть модными, эффектными, желание нравиться. И доказательством тому – фотографии, сохранившиеся в семейных альбомах. Мы просим вас, читатели, не стесняйтесь похвастать и показать, как симпатично выглядели наши мамы и бабушки, какие прелестные у них улыбки. Поделитесь с нами фотографиями, расскажите хотя бы несколько слов о тех, кто на них изображен. Если ваши мамы, тетушки, бабушки живы – дай Бог им здоровья, – пусть это будет им поздравление к 8 Марта. Если же их уже нет с нами, то давайте вспомним их добрым словом. Может, они действительно видят нас с небес… Поддержите нашу акцию, дорогие приморцы. Кстати, уважаемые читательницы, если ваша молодость пришлась на эти годы, присылайте тоже свои фотографии. Мы ждем ваших писем по адресу: 690014, Владивосток, Народный проспект, 13, газета «Владивосток», акция «В».

Фото при необходимости мы вернем, только укажите это в письме.

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