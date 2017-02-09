Зебра не спасает пешеходов

В Приморье отмечен рост дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД УМВД РФ, в январе в крае произошло 216 ДТП (в прошлом году эта цифра составляла 178), в которых 15 человек погибли и 272 получили ранения (на 43 больше, чем за аналогичный период прошлого года). Половину из них составляют наезды на пешеходов. При этом основной причиной аварий в январе стало нарушение правил проезда пешеходных переходов – практически каждое шестое ДТП.

Основное нарушение водителей – движение в левом ряду, когда правый ряд остановился перед пешеходным переходом для предоставления преимущества пешеходу. К тому же при приближении к зебре необходимо сбавлять скорость, так как есть вероятность неожиданного выхода граждан на проезжую часть, особенно это касается детей.

Всего в январе произошло 95 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 10 человек погибли, 88 получили травмы. Из них 39 ДТП произошли по вине самих пешеходов, в которых погибли шесть человек.

Основные нарушения пешеходов – это переход проезжей части в неустановленном месте, ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара, движение вне населенных пунктов в темное время суток без световозвращающих элементов.

Пешеходам не стоит забывать, что они такие же участники дорожного движения, как и водители. И о своей безопасности в первую очередь стоит подумать им самим, напоминают госавтоинспекторы.

Всего в январе было привлечено к административной ответственности 2294 водителя, пешеходов-нарушителей выявлено 4900.