Слишком много свободы?

Во время недавнего визита во Владивосток вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что намерен выяснить причины, по которым ни один резидент до сих пор не воспользовался предоставленными льготами, пишет деловая газета «Золотой Рог».
– С этим процессом необходимо разбираться. Потому что от резидентов свободного порта, от Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) информация идет прямо противоположная. Одни говорят о том, что созданный режим свободной таможенной зоны неудобен. Поэтому мы в Москве пригласим таможенников и поговорим, что мешает работе, – пообещал Юрий Трутнев во Владивостоке после VII заседания наблюдательного совета СПВ, главой которого является вице-премьер.
Ранее начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин заявил, что в 2016 году ни один из резидентов свободного порта Владивосток не воспользовался льготами, которые предоставляет свободная таможенная зона.
– В 2016 году ДВТУ вместе с Федеральной таможенной службой провели большую работу, в том числе по привлечению внимания резидентов порта к таможенным процедурам СПВ. К сожалению, пока нет случаев помещения резидентами товаров под процедуру свободной таможенной зоны, которая дает преференции по платежам в бюджет. У нас в России долго запрягают, но быстро ездят. Мы надеемся, что в этом году появятся первые резиденты, которые заявят эту процедуру, – приводит издание слова Юрия Ладыгина.
Вице-премьер уже попросил КРДВ проанализировать со своей стороны, что именно мешает инвесторам работать.
В то же время, по словам Трутнева, ясно, что механизмы СПВ предпринимателей устраивают, о чем говорит активный рост количества резидентов. На прошлой неделе наблюдательный совет СПВ утвердил очередные 38 инвестпроектов, которые могут быть реализованы в рамках режима свободного порта. Таким образом, общее количество участников СПВ перевалило за 160.
Справка «В»
Свободная таможенная зона (СТЗ) представляет собой особую модель организации режима таможни, при котором продукция ввозится/вывозится в пределах этой зоны за границу государства с существенными льготами по налогообложению, пошлинам и платежам. Таможенная процедура СТЗ предусматривает возможность беспошлинного ввоза иностранного оборудования и сырьевых товаров для их использования в пределах территории ОЭЗ, в том числе в целях переработки и получения готовой продукции, с последующим вывозом готовой продукции либо за пределы таможенной территории ЕАЭС, либо на остальную часть таможенной территории ЕАЭС.