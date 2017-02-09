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Слишком много свободы?

Резиденты свободного порта Владивосток (СПВ) продолжают игнорировать режим свободной таможенной зоны (СТЗ), главным преимуществом которого является беспошлинный ввоз на 49 лет товаров (прежде всего оборудования) на площадки проектов.

Во время недавнего визита во Владивосток вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что намерен выяснить причины, по которым ни один резидент до сих пор не воспользовался предоставленными льготами, пишет деловая газета «Золотой Рог».

– С этим процессом необходимо разбираться. Потому что от резидентов свободного порта, от Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) информация идет прямо противоположная. Одни говорят о том, что созданный режим свободной таможенной зоны неудобен. Поэтому мы в Москве пригласим таможенников и поговорим, что мешает работе, – пообещал Юрий Трутнев во Владивостоке после VII заседания наблюдательного совета СПВ, главой которого является вице-премьер.

Ранее начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин заявил, что в 2016 году ни один из резидентов свободного порта Владивосток не воспользовался льготами, которые предоставляет свободная таможенная зона.

– В 2016 году ДВТУ вместе с Федеральной таможенной службой провели большую работу, в том числе по привлечению внимания резидентов порта к таможенным процедурам СПВ. К сожалению, пока нет случаев помещения резидентами товаров под процедуру свободной таможенной зоны, которая дает преференции по платежам в бюджет. У нас в России долго запрягают, но быстро ездят. Мы надеемся, что в этом году появятся первые резиденты, которые заявят эту процедуру, – приводит издание слова Юрия Ладыгина.

Вице-премьер уже попросил КРДВ проанализировать со своей стороны, что именно мешает инвесторам работать.

В то же время, по словам Трутнева, ясно, что механизмы СПВ предпринимателей устраивают, о чем говорит активный рост количества резидентов. На прошлой неделе наблюдательный совет СПВ утвердил очередные 38 инвестпроектов, которые могут быть реализованы в рамках режима свободного порта. Таким образом, общее количество участников СПВ перевалило за 160.

Справка «В»

Свободная таможенная зона (СТЗ) представляет собой особую модель организации режима таможни, при котором продукция ввозится/вывозится в пределах этой зоны за границу государства с существенными льготами по налогообложению, пошлинам и платежам. Таможенная процедура СТЗ предусматривает возможность беспошлинного ввоза иностранного оборудования и сырьевых товаров для их использования в пределах территории ОЭЗ, в том числе в целях переработки и получения готовой продукции, с последующим вывозом готовой продукции либо за пределы таможенной территории ЕАЭС, либо на остальную часть таможенной территории ЕАЭС.

Автор : Отдел экономики «В»

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