Без аппаратуры суд как без рук

Оказалось, что помещения Мещанского районного суда Москвы не оснащены аппаратурой для проведения допросов в режиме online. Это выяснилось только 8 февраля в 9 часов утра по московскому времени, когда Андрей Пушкарев и его адвокат уже прибыли на допрос. Сотрудники Мещанского суда отсутствие необходимой видеоаппаратуры объяснили почтенным возрастом здания, построенного в 1927 году.
Эта накладка вызывает вопросы и даже изумление. Если место, дата и время проведения видеоконференции были заранее оговорены и согласованы, учитывая разницу во времени в семь часов между Москвой и Владивостоком, то почему такой важный нюанс, как отсутствие видеотехники, всплыл в самый неподходящий момент, когда изменить ситуацию уже было невозможно? Кроме того, согласно официальным данным, в ноябре 2016 года начался снос старого здания Мещанского районного суда. После чего суд переехал в новое здание на улице Фридриха Энгельса, 32, строение 1, наверняка оснащенное всей необходимой орг- и видеотехникой. Тогда почему, спрашивается, допрос свидетеля был организован в старом здании, где априори не было возможности его провести? Ответов на эти вопросы нет.
Участникам процесса, заинтересованным в его скорейшем завершении, остается надеяться, что следующее заседание суда по пресловутому делу об избиении «честного репортера» Павла Брыкина, назначенное на 16 февраля, не отменят еще по какой-нибудь причине.
Напомним, что данное уголовное дело было возбуждено 7 июня 2016 года после поступления заявления в правоохранительные органы от корреспондента программы «Честный детектив» Павла Брыкина о его избиении двумя секьюрити Андрея Пушкарева в двух шагах от здания УФСБ по Приморскому краю.
Кстати, здание Фрунзенского районного суда Владивостока тоже не новострой, тем не менее необходимой аппаратурой для проведения видеоконференции оснащено.