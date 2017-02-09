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Без аппаратуры суд как без рук

В приморской столице казусом завершилось очередное заседание Фрунзенского районного суда по делу охранников генерального директора ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарева, якобы избивших корреспондента программы «Честный детектив» (ВГТРК, Москва) Павла Брыкина. Брат главы Владивостока, будучи в столице под домашним арестом, не смог дать показания суду в качестве свидетеля… по техническим причинам.

Оказалось, что помещения Мещанского районного суда Москвы не оснащены аппаратурой для проведения допросов в режиме online. Это выяснилось только 8 февраля в 9 часов утра по московскому времени, когда Андрей Пушкарев и его адвокат уже прибыли на допрос. Сотрудники Мещанского суда отсутствие необходимой видеоаппаратуры объяснили почтенным возрастом здания, построенного в 1927 году.

Эта накладка вызывает вопросы и даже изумление. Если место, дата и время проведения видеоконференции были заранее оговорены и согласованы, учитывая разницу во времени в семь часов между Москвой и Владивостоком, то почему такой важный нюанс, как отсутствие видеотехники, всплыл в самый неподходящий момент, когда изменить ситуацию уже было невозможно? Кроме того, согласно официальным данным, в ноябре 2016 года начался снос старого здания Мещанского районного суда. После чего суд переехал в новое здание на улице Фридриха Энгельса, 32, строение 1, наверняка оснащенное всей необходимой орг- и видеотехникой. Тогда почему, спрашивается, допрос свидетеля был организован в старом здании, где априори не было возможности его провести? Ответов на эти вопросы нет.

Участникам процесса, заинтересованным в его скорейшем завершении, остается надеяться, что следующее заседание суда по пресловутому делу об избиении «честного репортера» Павла Брыкина, назначенное на 16 февраля, не отменят еще по какой-нибудь причине.

Напомним, что данное уголовное дело было возбуждено 7 июня 2016 года после поступления заявления в правоохранительные органы от корреспондента программы «Честный детектив» Павла Брыкина о его избиении двумя секьюрити Андрея Пушкарева в двух шагах от здания УФСБ по Приморскому краю.

Кстати, здание Фрунзенского районного суда Владивостока тоже не новострой, тем не менее необходимой аппаратурой для проведения видеоконференции оснащено. 

Автор : Сергей КОЖИН

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