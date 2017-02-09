«Беги или умри»: по Сети ходит смертельно опасная игра

В подростковой среде набирает популярность игра под названием «Беги или умри», участникам которой нужно перебежать дорогу перед движущимся транспортом.

Информация об игре распространяется в Интернете. Подросткам предлагают выкладывать в социальные сети видеоролики со своим участием, на которых запечатлен опасный момент.

Обычно в игре участвуют два подростка: один делает рисковый трюк, другой снимает происходящее на камеру мобильного телефона. Потом ребята сливают видеоролики в Сеть, собирают лайки.

Правоохранительные органы пока информацию не подтверждают, однако владивостокские автомобилисты утверждают: опасных ситуаций на дороге с участием детей стало значительно больше.

– Лично видел, как один мальчишка бросился под колеса проезжающей мимо машины, а второй снимал его на камеру, – рассказывает горожанин Михаил Абрамов. – Но я уже был, можно сказать, готов к подобной ситуации: друг рассказал, как ребенок внезапно выбежал перед машиной вне пешеходного перехода. Водитель успел вовремя затормозить, столкновения удалось избежать чудом. Владелец авто поймал ребят, отвез к родителям. Выяснилось, что школяры намеревались выложить свое «геройство» в Сеть. Взрослые провели с подростками воспитательную беседу.

Подобные ситуации в последнее время обсуждаются в Интернете. Теперь многие автомобилисты, замечая поблизости с дорогой детей, сбрасывают скорость, опасаясь возникновения ДТП.

При этом бытует мнение, что данная забава – миф, очередная интернет-страшилка. Однако, несмотря на возможность дезинформации, не нужно исключать появления подобной игры на наших улицах, а родителям стоит повторить с детьми правила дорожного движения.