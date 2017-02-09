Курить в неположенных местах стали реже

Количество нарушителей антитабачного закона за прошлый год сократилось на 41 %, приводит данные Роспотребнадзора газета «Известия».

В 2016 году инспекторы ведомства выявили 12,5 тыс. нарушителей антитабачных статей Административного кодекса, сообщили изданию в пресс-службе Роспотребнадзора. Годом ранее к ответственности привлекли 17,2 тыс. нарушителей. В Роспотребнадзоре уточнили, что речь идет о нарушителях четырех антитабачных статей Административного кодекса: 6.24 («Курение в неположенном месте»), 6.25 («Несоблюдение требований к знаку о запрете курения и курилкам»), 14.3.1 («Стимулирование продаж и реклама табака») и 14.53 («Несоблюдение антитабачных запретов в торговле»).

Общая сумма выписанных штрафов за 2016 год составила 121,5 млн рублей, рассказали в Роспотребнадзоре. Годом ранее собрали 142,7 млн рублей.

Кроме того, в табачных компаниях приводят данные, говорящие о сокращении потребления сигарет россиянами.

– Согласно отчету о результатах деятельности компании за 2016 год, объем отгрузок компании в России за 2016 год составил 79,651 млрд штук сигарет. В 2015 году аналогичный показатель составлял 84,442 млрд штук, – рассказали в пресс-службе аффилированных компаний Philip Morris International в России.

Однако аналитик табачного рынка Вадим Желнин, мнение которого приводит газета, отмечает, что массового отказа от вредной привычки среди россиян не наблюдается.

– В основном сокращается объем потребления на одного курильщика, повально привычку никто не бросает. Сокращению способствуют рост цен на сигареты и вынужденная дисциплинированность из-за антитабачного закона: теперь много мест, где нельзя курить, – объяснил Вадим Желнин.

По данным отраслевой ассоциации «Табакпром», сигареты в прошлом году подорожали на 18 %.

Вадим Желнин добавил, что россияне по-прежнему курят больше европейцев.

– У нас сейчас количество сигарет на одного курильщика только приблизилось к 20 штукам в день, а в Европе редко достигает 15, – отметил Вадим Желнин.