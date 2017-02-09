Концерт как доброе дело

Благотворительный концерт, приуроченный к Международному дню борьбы с детской онкологией, пройдет в Приморье. Все вырученные средства от продажи билетов пойдут на лечение детей с онкогематологическими заболеваниями, сообщила пресс-служба края.

Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд «Сохрани жизнь».

– Главная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам детской онкологии в Приморье и собрать средства для наших детей: тех, кто сейчас проходит лечение в краевом онкогематологическом центре. Помощь и поддержка таких ребят может быть абсолютно разной, – говорит руководитель фонда Светлана Горковенко.

В благотворительном концерте примут участие звезды приморской эстрады – Люся (ЛюSEA) Алексеенко, Александр Пстыга, Александра Шабалина, эстрадный оркестр МГУ имени Адмирала Невельского и другие.

Концерт пройдет в Приморском краевом доме молодежи в субботу, 11 февраля. Начало в 17 часов.

Напомним: в Приморском крае проходит Декада по борьбе с онкологическими заболеваниями. В поликлиниках и лечебных учреждениях края до 14 февраля будут проходить различные мероприятия – скрининговые исследования, информационные встречи с населением, круглые столы и другие акции.