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История года – в одном издании

В феврале уже традиционно в Приморской краевой публичной библиотеке имени Горького проходит презентация календаря дат и событий Приморского края на 2017 год «Это нашей истории строки…». В этом году публике это уникальное издание представят 17 февраля.

Как сообщила Нина Иванцова, заведующая отделом краеведческой библиографии, в этом году издание включает 177 справок, освещающих важнейшие даты истории и основные события политической, экономической, научной и культурной жизни края. 91 справка посвящена персоналиям, 58 – предприятиям и организациям и 28 – различным тематическим событиям и фактам из жизни края.

– Над составлением календаря на 2017 год работали 28 авторов, – говорит Нина Иванцова. – Среди них – журналисты, краеведы, филологи, историки, искусствоведы, библиотечные работники, сотрудники пресс-служб предприятий и организаций. Все вместе мы попытались изменить привычный формат: справок о повторных датах стало меньше, преимущественно опубликованы статьи о событиях, ни разу не освещавшихся в календарях памятных дат прошлых лет.

Разумеется, мы не могли не отметить такую дату, как 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции.

В числе юбиляров 2017 года – флагман отечественного судостроения и судоремонта Дальзавод (в настоящее время ОАО «ДЦСС» – Дальневосточный центр судостроения и судоремонта), которому исполнится 130 лет. 90-летие отметит ЗАО УМЖК «Приморская соя», 50 лет исполнится конфетам «Птичье молоко» – одной из визитных карточек Приморского края…

Составители календаря не оставили без внимания события культурной жизни нашего края: 80-летие двух театров из Уссурийска – театра драмы им. Комиссаржевской и театра Восточного военного округа.

Не забыли составители и деятелей культуры, у которых в нынешнем году круглые даты, – Ефима Звеняцкого и Виктора Бусаренко.

Календарь знакомит читателей и с художниками-юбилярами. 130 лет исполнилось бы в этом году Степану Арефину, 80 лет исполняется Владлену Камовскому, 65 – Ивану Дункаю. 80 лет отметит Приморская организация Союза архитекторов России. Справку об этом событии написал Виктор Обертас – профессор, академик, член Союза архитекторов РФ, заслуженный работник культуры РФ, ушедший из жизни в ноябре прошлого года.

– Также перу Виктора Александровича принадлежат еще две статьи в календаре – о Народном доме и о здании Коммерческого училища во Владивостоке, – говорит Нина Иванцова. – Замечу, что нынешний год богат на юбилеи в писательской среде. Представлены имена писателей-юбиляров: 80 лет со дня рождения Михаила Деменка, 80 лет исполнилось бы дальневосточному поэту, писателю, критику и публицисту Юрию Кашуку и писателю-натуралисту, экологу Владимиру Тройнину… Ну и, конечно, вспомним свой скромный юбилей – 130 лет исполнится Приморской краевой публичной библиотеке имени Горького.

Быстротечный бег времени всегда отражается на страницах краевых периодических изданий. 100 лет назад – 1 мая 1917 года – вышел первый номер первой большевистской газеты «Красное знамя».

Календарь знакомит и с юбилеями в органах правопорядка: 135 лет исполняется Приморскому краевому суду, 120 лет назад была создана Служба судебных приставов. 100 лет назад была создана во Владивостоке Народная милиция. И, кроме того, 105 лет назад впервые использовали разыскных собак в сыскном отделении полиции Владивостока – об этом тоже можно узнать на страницах календаря.

Презентация «Календаря дат и событий Приморского края на 2017 год» обещает быть познавательной и интересной. Напомним, что она пройдет 17 февраля в 17 часов, вход свободный. 

Автор : Отдел новостей «В»

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