Единожды солгавши…

Только мне одному показалось, что, как только экс-президент США Барак Обама покинул свой пост, сразу же умокли лживые заявления моих американских и европейских коллег о геноциде русских в Сирии?

Перестали поступать сообщения о бомбардировках российской авиацией местного населения, о точечных ударах по санитарным колоннам, школам и больницам, о преследовании «правильных» зеленых бандитов в Алеппо. И даже выяснилось, что 7-летняя девочка Бана Алабед из освобожденного от «духов» мегаполиса, строчившая посты на английском языке в англосакских интернет-изданиях с просьбой к мировой общественности о спасении от русских и сирийской регулярной армии, не знает языка Шекспира.

Ведь эти выдумки подкреплялись финансово в Новом и Старом Свете. А когда за фантазии перестали платить, то задарма придумывать что-то новенькое некоторые «непродажные» западные журналисты уже не хотят.

Так же обстоят дела и с ситуацией о допинге русских спортсменов. Некогда огромный грязный ком «правдивой» информации сходит на нет. Видимо, также платить перестали…

Наоборот, появляется все больше сообщений об использовании допинга американскими и европейскими спортсменами, зато новых подтверждений о незаконных инъекциях наших атлетов отыскать не могут.

То же самое происходит и с «доказательствами» о вмешательстве РФ в выборы президента США. ЦРУ заявляет, что у них есть доказательства, но людям они их не покажут – это секрет.

Зато разведка Германии 7 февраля честно сообщила, что целый год проводила проверку по якобы вмешательству русских хакеров во внутренние дела ФРГ. Чего-либо отыскать не удалось, дело закрыто, а немецким политикам и изданиям посоветовали больше не выдумывать фальшивки.

Теперь западным «правдорубам» платят за другое. Их натравили на действующего президента США. Поэтому грязь в газетах, Интернете и на телевидении нескончаемым потоком льется на Дональда Трампа, членов его семьи и деловой команды. А ведь он избранный президент страны, которую предыдущая администрация Белого дома ставила всем в пример как самую демократичную. Но, видимо, демократия разминулась с их планами и повернула не туда, куда они рассчитывали. Теперь оставшиеся не у дел ищут виноватых и пытаются оправдаться разными способами…

Трамп уже пригрозил своим недоброжелателям судами. Несмотря на первую поправку к конституции США о свободе слова, статью Уголовного кодекса о клевете еще никто не отменял. И вот когда сумма штрафов за доказанную ложь превысит сумму гонораров за придуманные страшилки, «правильные» журналисты замолкнут.