Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ

На личном опыте понять, каково это – сдавать ЕГЭ, смогут родители выпускников, а также ректоры ведущих вузов Приморья.

21 февраля во Владивостоке пройдет день сдачи ЕГЭ родителями. Как сообщили в пресс-службе края со ссылкой на департамент образования и науки, эта всероссийская акция стартовала в Москве 7 февраля. Инициатор мероприятия – Федеральное агентство по надзору в сфере образования и науки. Акция поможет родителям узнать все нюансы проведения государственной итоговой аттестации. Мамы и папы смогут поделиться этим опытом с детьми и правильно настроить их на экзамен, помогут им справиться с излишним волнением.

К участию приглашаются родители школьников – не только выпускников, но и учеников любых классов. Предварительной регистрации не требуется. Необходимо 21 февраля прийти в пункт проведения экзамена (школа № 77, ул. Каплунова, 12).