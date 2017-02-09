Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ

На личном опыте понять, каково это – сдавать ЕГЭ, смогут родители выпускников, а также ректоры ведущих вузов Приморья.
21 февраля во Владивостоке пройдет день сдачи ЕГЭ родителями. Как сообщили в пресс-службе края со ссылкой на департамент образования и науки, эта всероссийская акция стартовала в Москве 7 февраля. Инициатор мероприятия – Федеральное агентство по надзору в сфере образования и науки. Акция поможет родителям узнать все нюансы проведения государственной итоговой аттестации. Мамы и папы смогут поделиться этим опытом с детьми и правильно настроить их на экзамен, помогут им справиться с излишним волнением.
К участию приглашаются родители школьников – не только выпускников, но и учеников любых классов. Предварительной регистрации не требуется. Необходимо 21 февраля прийти в пункт проведения экзамена (школа № 77, ул. Каплунова, 12).
Военные повара и пекари Тихоокеанского флота примут участие в армейском конкурсе «Полевая кухня», сообщили «В» в пресс-службе ТОФ. Первый этап соревнований уже стартовал в Восточном военном округе. Тихоокеанцы посоревнуются на базе отдельной бригады морской пехоты.
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