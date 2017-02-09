Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ

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Февраль, 10 пятница
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Во Владивостоке появилась "новая" улица
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Родители школьников сдадут ЕГЭ по русскому языку во Владивостоке
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Лунное затмение 11 февраля 2017 года: точное время, место, влияние на знаки зодиака
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Подростки Владивостока учились делать необычные поделки Фото
17:30
Выходные в Приморье будут ветреными
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Ученые нашли самую опасную группу крови, - ученые
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В Приморье изъято 67 литров нелегального алкоголя
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Несоблюдение техники безопасности чуть не стоило жизни приморцу Эксклюзив
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Ученые выяснили, когда людям сняться вещие сны
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Приставы предупреждают приморцев об опасном компьютерном вирусе
16:25
Какое кино посмотреть во Владивостоке? Фото
16:13
Приморец ответит за смерть коллеги на рабочем месте
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10 февраля - День угощения домового
15:52
Какой сегодня праздник: 10 февраля - День дипломатического работника в России
15:48
Эксперт: Доступность жилья в Приморье зависит от приоритетов краевых властей Эксклюзив
15:37
Киты выбросились на берег Южных островов Видео
15:22
Ефим Звеняций получит миллион от Медведева
15:03
«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» во Владивостоке
15:01
Пассажирка поезда ответит за оскорбление сотрудников полиции
14:53
Первенцы умнее своих братьев и сестер, - ученые
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Очередная баня сгорела в Приморье
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СКР завел уголовное дело на замначальника приморского УМВД Шамратова
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Подозрительные коровы задержаны в Приморье
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Новости

Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ

На личном опыте понять, каково это – сдавать ЕГЭ, смогут родители выпускников, а также ректоры ведущих вузов Приморья.
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ

21 февраля во Владивостоке пройдет день сдачи ЕГЭ родителями. Как сообщили в пресс-службе края со ссылкой на департамент образования и науки, эта всероссийская акция стартовала в Москве 7 февраля. Инициатор мероприятия – Федеральное агентство по надзору в сфере образования и науки. Акция поможет родителям узнать все нюансы проведения государственной итоговой аттестации. Мамы и папы смогут поделиться этим опытом с детьми и правильно настроить их на экзамен, помогут им справиться с излишним волнением.

К участию приглашаются родители школьников – не только выпускников, но и учеников любых классов. Предварительной регистрации не требуется. Необходимо 21 февраля прийти в пункт проведения экзамена (школа № 77, ул. Каплунова, 12).

Автор : Отдел новостей «В»

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Приказ полевой кухне: учесть местное меню

Военные повара и пекари Тихоокеанского флота примут участие в армейском конкурсе «Полевая кухня», сообщили «В» в пресс-службе ТОФ. Первый этап соревнований уже стартовал в Восточном военном округе. Тихоокеанцы посоревнуются на базе отдельной бригады морской пехоты.

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Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ

На личном опыте понять, каково это – сдавать ЕГЭ, смогут родители выпускников, а также ректоры ведущих вузов Приморья.

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